El exdirector de los Mossos Batlle: “Forn dijo que mi objetivo era facilitar el referéndum del 1-O”

El exdirector de los Mossos d’Esquadra, Albert Batlle, ha asegurado ante el Tribunal Supremo que el exconseller de Interior actualmente encarcelado Joaquim Forn le dijo que “su objetivo principal era ‘facilitar’ el referéndum del 1 de octubre”.

Albert Batlle ha declarado este miércoles como testigo ante el juez de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Pablo Llarena. Batlle fue destituido después de que Joaquim Forn relevara en el cargo de Interior a Jordi Jané, tras negar los planes independentistas del Govern de Carles Puigdemont.

Según el abogado Javier Ortega, que ejerce la acusación popular en nombre de VOX, las declaración del exdirector de los Mossos demuestra que “desde la Consellería de Interior, se iban a poner todos los medios, incluso a los propios Mossos al servicio del 1-O, es decir, al servicio de la ilegalidad”.

En su última declaración ante el juez LLarena, Joaquim Forn aseguraba que apostaba por una reforma constitucional para conseguir la independencia.

Además, mostraba su conformidad con los operativos desplegados por los Mossos d’Esquadra del 20 y del 21 de septiembre asegurando que eran “sólo policiales” y que él no dio instrucciones directas a los agentes, porque estaba de acuerdo. “Los Mossos nunca han estado al margen de la Ley o la legalidad y que no los puso al servicio del independentismo”, añadía. Sus argumentos no convencían al magistrado que rechazaba su puesta en libertad.



El exconseller de Interior, Joaquim Forn (i), y el exmayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero EFE/Marta Pérez

Hoy también ha declarado como testigo el exconsejero de Empresa de la Generalitat de Cataluña, Jordi Baiget, que ha asegurado ante el magistrado Llarena que le “cesaron” de su cargo tras afirmar que era “una irresponsabilidad seguir por la vía unilateral” para conseguir la independencia de Cataluña.

En su comparecencia de una media hora, ha culpado al Gobierno de Rajoy del éxodo de las compañías de Cataluña asegurando que “las empresas salieron de Cataluña por las facilidades del Gobierno de España para cambiar el domicilio social”. Más de 3.280 abandonaron la Comunidad autónoma.

El exconseller de Empresa abandonó repentinamente el Ejecutivo de Carles Puigdemont tras expresas sus dudas sobre el proceso independentista y el referéndum ilegal del 1 de octubre. La acusación popular que ejerce VOX quería aprovechar su declaración para ahondar en la financiación empresarial del independentismo.