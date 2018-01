El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha instado este martes a la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, a “intentar” presentarse a la investidura en su calidad de ganadora de los comicios del 21 de diciembre para que empiece a correr el reloj que se pone en marcha tras la primera votación para elegir al inquilino de la Generalitat. Si dos meses después de la misma no se hubiera elegido ‘president’, el Parlament se disolvería de forma automática y se convocarían nuevas elecciones.

En una rueda de prensa en el Congreso, Hernando ha insistido en que Carles Puigdemont es un “zombi” y un “cadáver político” que no puede ser investido. Por eso ha emplazado al PDeCAT a retirar su candidatura y a que “deje ya de jugar” con Cataluña.

Según Hernando, los sucesos de los últimos días, entre ellos el aplazamiento del debate de investidura que se había convocado para este martes, están poniendo de manifiesto que el “bloque independentista” es “un caos” y que está “desorientado” y “fracturándose por momentos”.

Se está produciendo, a su juicio, una “situación kafkiana” a la que debe ponerse fin, porque en ningún caso se va a dar el “esperpento” de que Puigdemont sea investido “vía satélite”. Por eso ha apelado tanto al PDeCAT como al presidente del Parlament, Roger Torrent, de ERC.

“Que Rivera le dé permiso”

En este sentido, tras recordar a Torrent que “ya sabe cuáles son las consecuencias” de desobedecer al Tribunal Constitucional, le ha urgido a proponer un candidato a la Generalitat que “no esté manchado” y a actuar teniendo en cuenta el resultado de las elecciones que ganó Arrimadas.

En su opinión, lo “razonable” es que Torrent “dé la oportunidad de que se presente a la investidura la persona que ha ganado las elecciones” y que Albert Rivera “permitiera” a Arrimadas someterse a ese debate.

“Unos estamos haciendo el trabajo duro, mientras otros están silbando desde el tendido cruzados de brazos. Eso es lo más fácil, pero no es lo más inteligente ni lo más oportuno“, ha señalado el portavoz del Grupo Popular.

El independentismo se desmorona

Hernando ha rechazado que se avale la idea de que si “el candidato no es Puigdemont no hay nadie” que pueda serlo. Desde su punto de vista, el expresident no puede someterse a un debate de investidura porque es un “prófugo de la Justicia”, además de un “candidato impresentable”, pero hay otras opciones. De hecho, en tono de broma, ha llegado a decir que podría presentarse el líder del PP catalán, Xavier García Albiol.

Preguntado si el PP vería como un mal menor la posibilidad de repetir las elecciones, el dirigente ‘popular’ ha contestado que no le gusta “anticipar los hechos” y ha incidido en que con el “supuesto bloque independentista desmoronándose” no hay que “ponérselo fácil”.