El PNV tilda a Rajoy de “optimista” al querer aprobar los Presupuestos en marzo

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha afirmado hoy que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, “es un optimista” al afirmar que le gustaría que el Consejo de Ministros pueda aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2018 antes del 31 de marzo.

“No hay ningún avance. No ha habido ninguna reunión y no nos hemos sentado con el Gobierno a negociar”, ha reiterado Esteban a los medios de comunicación del Congreso, al tiempo que ha recordado que “no hay ninguna novedad porque el artículo 155 sigue en vigor”.

El portavoz del PNV ha insistido en que todavía no se dan las circunstancias para debatir y negociar los presupuestos de este año ya que la situación en Cataluña no ha cambiado y “que yo sepa el 155 sigue en vigor“.

Ha recordado que su formación política cuando da la palabra “la cumple” y que la condición imprescindible para empezar a negociar las cuentas públicas es retirar la intervención del Gobierno en Cataluña.

El presidente del Gobierno ha admitido que no hay ningún acuerdo cerrado en torno a los presupuestos y ha dicho que le gustaría aprobarlos en Consejo de Ministros antes del 31 de marzo.