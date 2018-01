Rajan las ruedas a la hija del concejal de Ciudadanos a la que pintaron el coche con lazos amarillos

La hija del concejal de Ciudadanos en Gerona ha sufrido un nuevo ataque en su coche. Primero fueron pintadas con lazos amarillos en su coche. Ahora, alguien le ha rajado dos ruedas del mismo vehículo. Unos actos con los que los independentistas radicales quieren amedrentar al partido naranja en el municipio catalán. Los hechos han sido denunciados ante la Policía.

Además el propio partido ha condenado lo ocurrido. Fran Hervías, secretario de organización de Ciudadanos, ha asegurado que “aunque llevan años” intentado silenciarles “con prácticas fascistas”, pero que lo único que logran es fortalecerles. “Ganamos las elecciones y ganaremos a estos totalitarios con la fuerza de la democracia”, sentencia.

La mujer, que además de hija del concejal también es militante de Ciudadanos, sufrió el primer ataque durante la madrugada del pasado miércoles. Por el momento se desconoce la autoría y si se trató de una o varias personas. Las pintadas se realizaron aprovechando la oscuridad de la noche.

Esta vez, el modo de obrar ha sido prácticamente el mismo. La militante se ha encontrado rajadas dos ruedas de su coche al acudir al lugar donde se encontraba aparcado en el barrio de Taialà.

La guerra de los lazos

Una mayoría de las calles de Cataluña se encuentran llenas de lazos amarillos. Algo que no agrada a aquellos ciudadanos que no comparten las ideas independentistas y no entienden por qué el mobiliario urbano tiene que estar cubierto de plásticos amarillos y carteles a favor de la liberación de los políticos presos.

Un ejemplo de ello fue un joven al que llegaron a agredirle por retirar estos símbolos.

Un joven catalán paseaba por la zona cuando encuentrço la calle llena de lazos amarillos. En ese momento decidió quitar unos cuantos de ellos. Es ahí cuando un hombre de unos cincuenta años se acercó y comenzó a increparle. Un episodio más de la tensión en la sociedad catalana y la agresividad de parte de la población independentista que no entiende que los que no piensen como ellos se hayan cansado de su manera de actuar.

“Al segundo lazo, vino un hombre por detrás y me dijo que si quitaba un lazó más me iba a partir la cara”. Así lo aseguró Iván para OKDIARIO, el joven increpado.