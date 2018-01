Maíllo asegura que el 155 seguirá vigente en Cataluña “mientras no haya un Gobierno de verdad”

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, ha asegurado que el artículo 115 “se mantendrá en Cataluña mientras no haya un gobierno de verdad en Cataluña que respete las leyes”. Además, ha afirmado que “mañana y pasado Puigdemont solo tiene dos opciones; o ser un preso o ser un prófugo, pero no puede ser presidente de la Generalitat”, porque “el camino de Puigdemont ha llegado a su final”.

Ha recordado que estos días “se ha presentado un recurso en el Tribunal Constitucional, que de no haberse presentado, mañana Puigdemont podría ser presidente”. “Afortunadamente tenemos un Gobierno, con unos apoyos que se tambalean bastante, porque tienen bastante de desleal por parte de algunos, pero que sobre todo con el apoyo del conjunto de los ciudadanos, ha sido capaz de hacer frente a ese desafío y presentar ese recurso y dar una solución a un grave problema que teníamos encima de la mesa”, ha añadido.

Martínez- Maillo ha realizado estas manifestaciones en su intervención en un acto del PP de La Rioja sobre el reto demográfico, que se ha desarrollado en Logroño, y en el que también han intervenido el presidente del PP riojano, José Ignacio Ceniceros, la secretaria general, María Martín, y la alcaldesa de la capital, Cuca Gamarra.

El coordinador general de los ‘populares’ ha advertido también al presidente del Parlament, Roger Torrent, que en caso de que “quiera desobedecer las normas, ya sabe lo que le pasó a Forcadell”, y es que, ha afirmado que “no puede ser que un político esté por encima de las leyes, sino que está obligado a su cumplimiento escrupuloso”.

En su intervención, Martínez-Maillo ha destacado la responsabilidad que ha demostrado el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, ya que “ha sido capaz de hacer frente a este reto secesionista con la templanza que necesita un presidente del Gobierno para acometer el reto más difícil por el que ha pasado nuestra Democracia en estos años”.

De hecho, ha reseñado que “me he encontrado a mucha gente de la calle, y no solo del PP, que me han dicho que menos mal que estaba Rajoy en la Moncloa, porque se han tomado decisiones que eran positivas para el interés general, aún sabiendo que iban a tener un coste electoral, pero lo hicimos porque por encima de todo está el interés general de España”.

Todo ello, “poniendo por encima el valor de la unidad, y que un voto de un ciudadano de La Rioja vale igual que el de cualquier parte del país, y sabiendo que lo que es España lo tenemos que decir entre todos nosotros”, ha destacado.