Puigdemont participará durante su investidura en un acto en Lovaina cerrado a la prensa española

El ex presidente de la Generalitat y candidato de Junts per Catalunya a la investidura como presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, no estará presente en el Parlament de Cataluña el próximo martes 30, día en que se ha convocado el debate, como ya avanzó OKDIARIO. En su condición de ex alcalde de Gerona, participará el martes a las ocho de la noche en un acto del partido independentista flamenco, la N-VA, en el municipio de Lovaina, a veinte minutos de Bruselas.

El acto, convocado por la N-VA, se celebrará mientras el Parlament catalán esté votando prácticamente su designación como President de la Generalitat para los próximos cuatro años. Pero no habrá reacciones del presidenciable, ya que los organizadores del acto, de acuerdo con el equipo de Puigdemont, han restringido el acceso a la prensa internacional, como la española, y solo permitirá el acceso a la prensa belga.

Puigdemont ha sido invitado en su condición de ex alcalde, para explicar cómo “conquistó Gerona” después de casi tres décadas de gobiernos socialistas. El candidato de JXCat intervendrá después de un refrigerio y justo antes de la conferencia de Luc Haekens para “buscar un mundo ideal en la política de Lovaina” y una clausura de Lorin Parys.

De ser investido el martes, su toma de posesión se celebraría unos días más tarde, entre el jueves y el sábado, en Bruselas.