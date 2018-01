El Gobierno recurrirá al TC la propuesta de Torrent de investir a Puigdemont

El Gobierno de Mariano Rajoy ha solicitado un informe al Consejo de Estado para impugnar ante el Tribunal Constitucional la decisión del presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torent, de proponer a Carles Puigdemont como candidato a la investidura como presidente de la Generalitat.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado que Torrent ha propuesto candidato “a una persona que no tiene la plenitud de sus derechos, ni un derecho absoluta a la libertad ambulatoria. No se presenta por una circunstancia de futuro, sino de presente: tiene una orden de detención. Ha de ponerse a disposición de la Justicia, y si no, que lo hagan los jueces”.