Pintan con lazos amarillos el coche de una militante de Ciudadanos en Gerona

Una militante de Ciudadanos en Gerona ha sufrido el ataque de radicales independentistas que han marcado su coche con lazos amarillos. Aunque se desconoce la autoría de la acción se sabe que lo hicieron durante la madrugada del miércoles aprovechando que la calle estaba vacía.

Los hechos han tenido lugar en el barrio gerundense de Taialà. Seis lazos en la carrocería realizadas con pintura indeleble han aparecido en el vehículo de la simpatizante del partido de Albert Rivera.

El secretario de organización de Ciudadanos ha sido uno de los primeros en denunciar lo sucedido. Hervías ha calificado lo ocurrido como un “método aplicado durante la historia más negra de Europa” ya que se trata de “señalar y marcar al que piensa diferente”. Además, no ha dudado en calificar a los autores de “fascistas”.

Señalar y marcar al que piensa diferente a ti. Métodos aplicados durante la historia más negra de Europa.

Así se ha encontrado su vehículo una afiliada de @CiudadanosCs en Girona. Mi total repulsa a estos fascistas. pic.twitter.com/x05S9aAqE8 — Fran Hervías (@FranHervias) 24 de enero de 2018

La multitud independentista lleva varios meses cubriendo parques, paredes y demás mobiliario urbano público con lazos amarillos. Una iniciativa que varias agrupaciones están intentando contrarrestar mediante la organización de grupos de personas que se dedican a retirar los símbolos a favor de los políticos presos de las calles.

No sólo las calles se encuentran repletas de lazos amarillos sino que los propios edificios públicos, como consellerías, también cuentan con todo tipo de simbología independentista.

Amenazas de muerte

“Nos amenazan de muerte porque fuimos a votar con una bufanda de C’s”, contaba una familia catalana en una entrevista a OKDIARIO. Residentes en Linars del Vallès (Barcelona) la mañana de reyes no fue el momento feliz que debería haber sido.

Alguien había pintado un crespón negro en la puerta de su casa y había entrado en su patio particular para tirar las sillas y las mesas por el suelo.

“Fui a votar con una bufanda de Ciudadanos. Me tapé el logo pero aún así al salir una mujer me llamó de todo”, aseguraba el padre. Entre los insultos, afirmaba que se incluían algunos como “facha de mierda”. La presencia de sus hijos menores no frenó a la señora.