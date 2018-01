Puigdemont no es recibido en Dinamarca ni por su hermano menor, que vive en el país desde hace años

Al ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, pocos representantes políticos le han hecho caso en su visita a Copenhague, a excepción de unos cuantos diputados independentistas de las Islas Feroe, que como Cataluña planean desde hace años la secesión de Dinamarca, sin llevar a cabo los planes golpistas. Pero más allá de los miembros del gobierno danés o los diputados del partido del gobierno, que no tienen ninguna obligación protocolaria de recibir un diputado autonómico o un ex presidente, Carles Puigdemont tampoco se verá durante su estancia en este país con su hermano menor, Josep, de 43 años, que hace años que vive en Dinamarca con su pareja.

A diferencia de cuando el entonces president realizó su ultimo viaje a la capital danesa el 30 de agosto del 2017, donde inauguró la “embajada” catalana para los países del norte, dirigida por la hermana del ex entrenador del Futbol Club Barcelona, ahora en el Manchester City Pep Guardiola, uno de los hermanos pequeños del ex presidente catalán no ha recorrido las cerca de cuatro horas que hay entre su domicilio y la capital del país para pasar un rato con su hermano. En aquella ocasión Puigdemont Jr. sí viajó hasta Copenhague para encontrarse con su hermano.

El de esta semana ha sido el viaje más solitario de Carles Puigdemont, ya que a parte de la compañía de su inseparable amigo Jami Matamala y la del escolta, nadie más ha querido acompañar al ex presidente catalán. Tampoco miembro de su equipo, como el jefe de prensa qué le ha acompañado en los últimos meses vetando las preguntas de la prensa editada en Madrid.