Torrent pidió desde el Parlament información de los policías que investigaban a los Pujol

El nuevo presidente del Parlament catalán, Roger Torrent, utilizó la comisión parlamentaria que debía investigar a los Pujol y aclarar su cobro de comisiones para reclamar información de los policías nacionales enviados a investigar el caso. Torrent reclamó, así, información de Antonio Giménez Raso, el inspector jefe que se ha encargado de liderar la investigación y la persona que ha chequeado igualmente las amenazas recibidas por Victoria Álvarez, la ex novia de Jordi Pujol Ferrusola que decidió denunciar el caso a la Justicia. Torrent estaba más interesado en conocer información del policía que de los Pujol. Hasta el punto de que en la propia comparecencia de Álvarez, Torrent preguntó a la ex novia por el policía y por cuál era su relación.

Torrent no era un cualquiera, ni en ERC, ni en la coalición JxSí -la que mantuvo el poder en la Generalitat hasta las últimas elecciones de la mano de los actuales JxCAT-. A Torrent le fue confiada la dirección de los trabajos de la comisión de investigación de los Pujol. Exactamente igual y en el mismo tiempo en el que los Mossos realizaban de forma ilegal informes sobre los policías que investigaban a los Pujol.

Y exactamente igual fue el interés de los dos: de los mossos ilegales y de Torrent. Porque los primeros realizaron un informe secreto sobre el inspector Giménez Raso en las mismas fechas en las que Torrent daba la vuelta a la comisión de investigación para obviar olímpicamente el objeto de esa comisión -la corrupción de los Pujol- y centrarse en solicitar datos de un policía nacional: causalmente el que lideraba los equipos de investigación de los Pujol.

No era tanta la gente que en esos momentos tenía información detallada de Giménez Raso y de su dispositivo. Pero quien sí la tenía eran, precisamente, los Mossos. Porque este cuerpo de policía regional hizo seguimientos y pincharon los teléfonos de los policías que intervinieron en el ‘caso Pujol’, tal y como publicó OKDIARIO. La policía autonómica no llamaba así al ‘caso del 3%’ y del cobro de comisiones con destino a la familia Pujol. Para ellos, eso era la ‘operación Cataluña’, porque, según su versión, no había corrupción en la Generalitat sino, tan sólo, un intento de desprestigio del ‘procés’ separatista. Por eso tomaron la decisión de seguir y espiar a los policías encargados de la investigación.

Esta información ha sido ya confirmada por los documentos detectados en las furgonetas que pretendían destruir documentos oficiales de la Generalitat los días posteriores al 1-O. En esas fechas, en concreto el 26 de octubre, fueron interceptados por una decena de efectivos de la Policía Nacional dos vehículos de los Mossos d’Esquadra cargados de pruebas que pretendían destruir en una incineradora de Sant Adrià de Besòs (Barcelona).

Entre esos documentos se encontraban “diversas anotaciones manuscritas” que hacen referencia “a la denominada ‘Operación Cataluña’”. Pero los informes de los Mossos iban más allá. De hecho, no sólo había anotaciones estratégicas sobre cómo desarticular la bautizada Operación Cataluña, sino que, además, “había anotaciones sobre diversos mandos policiales del CNP [Comisaría Nacional de Policía]” y, en concreto un “seguimiento” realizado a “Antonio Giménez Raso”, inspector jefe de la Policía que ha estado vinculado a investigaciones en Cataluña. El seguimiento incluía “fotografías” y extractos de conversaciones.

Entre esos documentos también había anotaciones sobre “la Camarga”, el restaurante donde fue grabada Victoria Álvarez en su conversación con Alicia Sánchez Camacho y de donde salió la primera información detallada de las operaciones y movimientos de dinero ilegales de los Pujol.

Y Torrent no dejó pasar la oportunidad de tener en la comisión de investigación de los Pujol a Victoria Álvarez para interrogarla sobre el policía encargado de investigar uno de los mayores y más graves casos de corrupción de toda la política española. Y, sobre todo, el que más podía hacer tambalear el plan separatista. Porque, a fin de cuentas, fueron los Pujol los primeros impulsores y los partícipes -en la figura del padre- de algunas de las reuniones preparatorias del 1-O, como también ha adelantado OKDIARIO.