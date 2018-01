El productor de TV3 que se ha embolsado 650.000€ en subvenciones llama “criminales” a los policías

El presentador de TV3 Toni Soler llamó “criminales” a los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil que acudieron a Barcelona para manifestarse por la equiparación salarial. “El criminal siempre vuelve al lugar del delito”, manifestó Soler en su perfil de Twitter.

El presentador de la televisión pública catalana hacía este comentario en respuesta a una pregunta que se hacía otro usuario de tuiter sobre la manifestación de policías y guardias civiles. “Una duda tonta: si el sueldo de policía y guardia civil lo decide el Gobierno, en Madrid, ¿por qué se manifiestan en Barcelona?”, se cuestionaba un tuitero.

La productora de Toni Soler, Minoría Absoluta, ha recibido en los últimos tres años subvenciones de la Generalitat que suman más de 650.000 euros. Esta productora tiene contratos millonarios con TV3 para realizar programas como ‘Polònia’ y ‘Crackòvia’.

A esta cifra hay que sumar los 363.000 euros que percibió en ayudas del Ministerio de Cultura en sólo dos años, por lo que la empresa de Toni Soler ha recibido más de un millón de euros en subvenciones públicas.

Agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional se manifestaron el pasado sábado en Barcelona para exigir la equiparación salarial con el resto de cuerpos autonómicos, como por ejemplo los Mossos d’Esquadra. Los agentes acudieron sin uniformes y contaron con el respaldo de líderes políticos como el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, su mandataria en Cataluña, Inés Arrimadas, o el dirigente del PP catalán, Xavier García Albiol.

Toni Soler sugirió también hace unas semanas que un camión atropellase “sucesivamente a todos los miembros” del Tribunal Supremo. “¿Querer que un tráiler atropelle sucesivamente a todos los miembros del Supremo es delito de odio?”, se preguntaba Soler en un mensaje publicado en su perfil de Twitter.

Este tuit lo colgó después de conocerse que el ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, continuará en prisión preventiva tras su declaración ante el Supremo.

Horas después, el presentador de TV3 se disculpaba con otro tuit, a pesar de afirmar que había “ayudado al enemigo a desviar el fuego”. “Mil disculpas. No quiero que ningún juez sea atropellado por ningún trailer”, señalaba.

Mil disculpes. No vull que cap jutge sigui atropellat per cap trailer. (Disculpa’m especialment @junqueras per haver ajudat l’enemic a desviar el foc).

— TONI SOLER (@soler_toni) 6 de enero de 2018