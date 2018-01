Una mujer ha acudido con una bandera de España de grandes dimensiones a la sala donde Carles Puigdemont dará un seminario. Se llama Ana Rodríguez y lleva 20 años viviendo en Copenhague.

En declaraciones a OKDIARIO ha afirmado que le hubiese gustado “salir a la calle en Madrid para defender la unidad de España, pero no he podido, por eso hoy me manifiesto así”.

En esta conferencia también están presentes un grupo de jóvenes estudiantes catalanes residentes en Copenhague que portan lazos amarillos y una estelada. Les acompañan una familia cuya madre es catalana y que lleva cinco años residiendo en la ciudad. En el carrito del bebé se puede observar una bandera independentista.

El ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha aterrizado este lunes en Dinamarca pasadas las 8.00 horas para acudir a un debate organizado Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Copenhague sobre la situación política de Cataluña.

‘Cataluña y Europa en una encrucijada para la democracia’, es el título de este seminario en el que Puigdemont realizará una intervención. Así lo ha difundido también a través de las redes sociales.

Arribat a #København. A les 14h participo al debat “Catalonia and Europe at a crossroads for democracy” a la @uni_copenhaguen. Ho podreu seguir en directe a https://t.co/eHsgSGp5r4 pic.twitter.com/AdQ8I0dgsI — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 22 de enero de 2018

La Fiscalía ya ha pedido al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que investiga los hechos relacionados con el desafío separatista, que reactive la orden europea de detención contra Puigdemont solo en Dinamarca. No obstante, Llarena ha avanzado que no reactivará esta euroorden.