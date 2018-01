Torrent defendió a los corruptos Pujol: “Las cloacas del Estado los utilizan para atacar a Cataluña”

Roger Torrent, nuevo presidente del Parlament catalán, formó parte de la tesis conspiraonica que acusó a las “cloacas del Estado” de estar instrumentalizando las acusaciones de “supuesta corrupción” a los Pujol con el fin de “salvar España” y de actuar “contra Cataluña”. Torrent llegó a tal punto de identificación con estas tesis que su defensa a ultranza le llevó a ser el portavoz, en julio de 2017, de JxSí en la comparecencia de Victoria Álvarez, la ex novia de Jordi Pujol hijo.

El alarde fue absoluto en sus preguntas -que más parecían acusaciones- a Álvarez. “Se instrumentaliza a los Pujol por una causa nacional”, “se usan acusaciones de supuesta corrupción para salvar España, como le dijo Jorge Moragas en un whastaap”, “se usa para actuar contra España”.

Todo valía para Roger Torrent con tal de no ir al fondo: no realizó ni una pregunta sobre el fondo del caso Pujol o para saber si realmente los Pujol robaron o no robaron dinero público a través de comisiones por contratos públicos. Ni una sola pregunta sobre las informaciones que ya habían surgido sobre el uso de paraísos fiscales y sobre las prácticas de blanqueo. A Torrent sólo le interesaba desacreditar a Victoria Álvarez y poner en duda la corrupción de la familia del ex presidente regional.

“Si todo es verdad, ¿por qué no se denunció el caso hasta 2012?”, “¿por qué no lo hizo la Fiscalía?”, “¿Por qué no lo hizo usted -en referencia a Álvarez-?”. Las preguntas inquisitoriales de este estilo fueron habituales. Incluso aquellas en las que pregunta a la ex novia de Pujol hijo si está a sueldo de lo que él mismo denomina posteriormente como “las cloacas del Estado”: “¿Ha cobrado usted de los fondos reservados?… Porque Villarejo ha pagado en otras ocasiones…”.

Torrent sostenía que no podía ser una “casualidad” que hasta 2012 -momento en el que el desafío separatista era ya obvio- “la Fiscalía no haya actuado ni usted [Álvarez] no lo haya denunciado y que, a partir de ahí, se filtre a los medio y todos actúen”. Según el, todo era una “instrumentalización de casos de supuesta corrupción para ligarlos a un proceso democrático de independencia”, para “ir contra Cataluña”.

Por todo ello, Roger Torrent, preguntó a Victoria Álvarez: “¿Qué son para usted las cloacas del Estado?”. Porque, según su versión final -lanzada en un mitin en plena comparecencia-, “me admitirá usted que estamos ante un problema de régimen. Hay que saltar de régimen, hacer una enmienda a la totalidad”.