El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha descartado que el ex presidente de la Generalitat y diputado electo de JuntsxCat, Carles Puigdemont, pueda llegar a un acuerdo para volver a España: “No pasará”.

“La decisión es estrictamente de un juez”, con el que no se pueden llegar a pactos políticos, ha planteado este viernes en una entrevista de TV3 en la que ha insistido en la negativa del PSC a que Puigdemont pueda ser investido y también a que delegue su voto en el pleno.

“El propio informe de los letrados dice que la delegación del voto es un caso muy excepcional que sólo se aplica a gente que está en prisión”, como es el caso de los también diputados electos Oriol Junqueras (ERC), Joaquim Forn y Jordi Sànchez (JuntsxCat), sobre quienes el PSC avaló que delegaran su voto en la sesión constitutiva del Parlament el miércoles.

El líder socialista se reunió el jueves con el presidente del Parlament, Roger Torrent, de quién ha destacado “su voluntad e intención de ser un presidente de toda la Cámara”, y al que trasladó el posicionamiento de su grupo sobre la situación de Puigdemont.

“Digo lo que pienso, sin calculadora”

Ha insistido en su apuesta por indultar a los líderes soberanistas investigados “porque no se puede vivir en un país con heridas abiertas”, aunque ha reconocido que es un planteamiento prematuro porque todavía no hay sentencia.

Preguntado por si lanzar esta idea en campaña fue un error, ha dicho: “Yo siempre digo lo que pienso y no hago declaraciones con una calculadora delante”.

Asimismo, ha tildado de estupendo el encuentro entre el ex ministro y ex secretario general del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba y la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, y ha reivindicado que, “si no se habla, no se pueden acercar posiciones”.

Iceta ha quitado importancia a que Ciudadanos arrebatara al PSC la primera posición en grandes ciudades de Cataluña en las elecciones del 21 de diciembre y lo ha desvinculado de una posible derrota en las municipales de 2019 para las que no ha descartado reeditar el pacto con Units per Avançar, aunque “no hay acuerdos cerrados”.