Este es el detenido por amenazar a Rivera con un “se merece un tiro en la cabeza”

Se llama Jordi Pelfort, un peluquero de 48 años y vecino de Igualada (Barcelona) es el presunto autor de la amenazas de muerte al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, por las que ha sido detenido este viernes cuando se disponía a abrir su negocio. Pelfort, que no tiene antecedentes penales, ya ha pasado (ha sido poco antes de las dos) a disposición del Juzgado número 2 de Instrucción de Barcelona, una vez se han tramitado todas las diligencias policiales.

Pelfort está acusado de un delito de amenazas e incitación al odio que habría lanzado contra Albert Rivera a través de internet. Las amenazas se produjeron el año pasado a través de la red social Facebook. Rivera interpuso una querella ante el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, que la admitió a trámite tras recibir la denuncia con los mensajes del detenido.

En ella se relataban los mensajes y comentarios de Pelfort en Facebook contra Ciudadanos, y ese detallaba el intento de amedrentar tanto al presidente del partido como a sus miembros. Los investigadores identificaron una conversación entre tres personas con estas frases: “Este Rivera no tiene ni formación”; a la que un segundo agregaba: “Ni educación”. Finalmente, el tercero, que sería según las pesquisas el detenido hoy en Igualada, sentenciaba:”Iba a decir lo mismo, pero lo hubiese acabado con lo único que se merece: un tiro en la cabeza“.

El peluquero detenido es amante de las motos, y publica en sus cuentas de las redes sociales fotografías relacionadas con el mundo del motor y los rallies, que intercala con algunos comentarios sobre la vida política y recortes de periódicos sobre la situación que vive Cataluña.

El líder de la formación naranja ha sido objeto de continuas amenazas y descalificaciones en mensajes y pintadas en las calles de Cataluña. Como también su familia. El pasado octubre denunció pintadas en la tienda de sus padres en Barcelona. No es tampoco la primera vez que el comercio es atacado por los independentistas. El cierre metálico suele aparecer lleno de insultos y pegatinas desde el referéndum ilegal del 1-O.

Pero esas acciones de intimidación han ido a más tras los últimos meses, y en especial después de las elecciones del 21-D y la victoria de Ciudadanos.La ganadora de esos comicios y líder de este partido en Cataluña, Inés Arrimadas también ha sido amenazas de muerte en pintadas y una mujer pidoó en Facebook “que la violaran en grupo”.

La autora de los mensajes ha sido condenada a una pena de cuatro meses de cárcel por un delito contra la integridad moral, que ha quedado en suspensión a condición de que no delinca en dos años y que participe en “un curso sobre igualdad y no discriminación, en particular por motivos de género e ideológicos”.