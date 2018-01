Los independentistas continúan con su caza a Inés Arrimadas. Esta vez ha sido el senador de ERC Miquel Àngel Estradé quien ha arremetido contra la líder de Ciudadanos en su perfil de Twitter. Estradé la define como “ocupante sin complejos”. Y al resto de integrantes de su partido como “ocupantes que sólo quieren españolizar Cataluña”.

El dirigente separatista basa sus ataques en que los diputados de Ciudadanos no cantaron el himno de Cataluña, Els Segadors, al término de la sesión constitutiva en el Parlament de este miércoles. Arrimadas y el resto de parlamentarios de su formación optaron por permanecer de pie desde sus escaños mientras los independentistas sí que lo cantaron.

“¿Si Els Segadors no es su himno, ni el catalán su lengua propia, ni Cataluña su nación, ni la financiación de la Generalitat su prioridad, ni TV3 su televisión, por qué se extrañan que los consideren ocupantes que sólo quieren españolizar Cataluña?”, ha afirmado Estradé en un mensaje colgado en su Twitter.

Si Els Segadors no és el seu himne, ni el català la seva llengua pròpia, ni Catalunya la seva nació, ni el finançament de la Generalitat la seva prioritat, ni TV3 la seva televisió, perquè s’estranyen que els considerin ocupants que només volen espanyolitzar Catalunya ? — Miquel Àngel Estradé (@mangelestrade) 17 de enero de 2018

El senador independentista hacía este comentario con motivo de una entrevista a Inés Arrimadas en el programa ‘Els matins’ de TV3. El presentador, Pere Bosch, le preguntaba: “¿Cómo es que los miembros del grupo parlamentario de Ciudadanos no cantaron Els Segadors?”.

“La verdad es que poner gente en la televisión pública a revisar quien canta y quien no canta me da un poco de miedo”, replicaba Arrimadas, a lo que el presentador respondía: “No se lo tome así, no es una cacería de brujas, sólo una pregunta”.

En otro apunte, Estradé aseguraba que la líder de Ciudadanos “no es mi conciudadana” por aplaudir “a los que nos aporrearon y a los que nos acusan de rebelión solamente por querer votar”. “Ni es es mi conciudadano ni quiero tener nada en común con él, porque concibe Cataluña como un país ocupado“, ha agregado en las redes sociales.

Alguien que aplaude a los que nos aporrearon y a los que no acusan de rebelión solamente por querer votar ni es mi conciudadano ni quiero tener nada en común con el, porqué concibe Catalunya como un país ocupado. — Miquel Àngel Estradé (@mangelestrade) 18 de enero de 2018

“Yo califico de ocupante a quien no reconoce que Cataluña es una nación con derecho a autogobernarse con una lengua propia y cooficial”, ha señalado el dirigente secesionista en respuesta a un tuitero que le reprochaba sus palabras.

Yo llamo ocupante a quien niega que Catalunya sea una nación, el catalán su lengua propia, el Parlament la institución donde reside su soberania y el derecho a autodeterminarse un derecho básico que le corresponde como pueblo que es. No me consta que usted sea de esos. — Miquel Àngel Estradé (@mangelestrade) 18 de enero de 2018

“Los españoles tienen la cara dura de celebrar el 12-O”

Por último, el senador de ERC metía en sus ataques a Arrimadas al continente americano, descubierto por Cristobal Colón en 1492: “¿Me pregunto que dirian los venezolanos, a pesar de descender muchos de españoles, si empezaran a llegar inmigrantes españoles a ganarse la vida y propusiesen que Venezuela volviera a ser una colonia de España?”.

Me pregunto que dirian los venezolanos, a pesar de descender muchos de españoles, si empezaran a llegar inmigrantes españoles a ganarse la vida y propusiesen que Venezuela volviera a ser una colonia de España ? — Miquel Àngel Estradé (@mangelestrade) 18 de enero de 2018

En este sentido, Estradé cargaba contra los españoles por celebrar el 12 de octubre, Día de la Hispanidad: “Digáselo a los Quechuas, los Guaranis, los Aymaras o a los cabileños del Rif y le explicaran que ellos no conocieron al del brazo en alto pero si a los colonizadores españoles, que les impusieron el español y el cristianismo, y que aún tienen la cara dura de celebrar el 12-O“.