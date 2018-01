El diputado del PSC-Units en el Parlament Ramon Espadaler ha llamado a tender puentes y respetar la legalidad en la legislatura que ha empezado este miércoles tras la sesión constitutiva de la Cámara.

En una carta vía Twitter recogida por Europa Press, el dirigente de Units ha dicho que no hay otra salida que “partir del respeto al que piensa diferente con el coraje necesario para identificar puntos de encuentro”, y que, para eso, será necesario respetar la ley.

“Urge superar las actitudes inmovilistas de los unos y las rupturistas de los otros”, y ha pedido a emprender medidas para recuperar la economía y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

Que Puigdemont “no lo boicotee”

Ramon Espadaler invitó el pasado miércoles al candidato de JxCat, Carles Puigdemont, a “reflexionar” acerca de que la vía unilateral no cuenta con mayoría y que Cataluña “necesita un gobierno estable”, por lo que le ha instado a “no boicotear” el inicio de la legislatura.

A través de Twitter, Espadaler, quien concurrió como número tres en la lista del PSC, tras el pacto electoral de los socialistas con Units per Avançar (formación heredera de la extinta UDC), se ha referido a la posibilidad de que el candidato de Junts per Cataluña (JxCat) intente ser investido presidente, a pesar de permanecer en Bruselas (Bélgica).

“El 21D dio a los partidos independentistas el aval democrático y los escaños para investir un presidente y para hacer Govern, pero eso no les legitima ni para violentar el marco legal ni para apropiarse de unas instituciones que, empezando por el Parlament, nos pertenecen a todos”, ha señalado Espadaler.

El exlíder de Unió ha considerado “positivo” que “voces autorizadas y diversas del independentismo”, como las del exconseller de Economía Andreu Mas-Colell, el periodista Josep Ramoneda o el expresidente catalán Artur Mas “asuman que no hay una mayoría suficiente para seguir por el camino unilateral y que Cataluña necesita un gobierno y una legislatura estables. Puigdemont debería reflexionar” sobre ello, ha señalado.

De hecho, en ese emplazamiento a Puigdemont, Espadaler ha citado las palabras de Ramoneda en un artículo: “Digámoslo claro. El presidente Puigdemont, que no supo ejercer su responsabilidad de parar a tiempo el proceso, tiene ahora también la responsabilidad de no dificultar la reanudación institucional que el país necesita y de no boicotear el inicio de una etapa”.