12:22. Roger Torrent, elegido presidente del Parlament gracias a la abstención de los ‘comunes’.

12:19. Enric Millo, delegado de Gobierno en Cataluña, ha enviado un mensaje a Carles Puigdemont: “Restauramos la legalidad democrática y la convivencia, defendemos los derechos y libertades de ‘todos’ los catalanes y protegemos las instituciones de autogobierno. Respetamos el pluralismo, la diversidad de pensamiento y la concordia en Cataluña, siempre dentro de la ley”.

Com que cap diputat no ha obtingut la majoria absoluta per ser president del #Parlament, s’ha de repetir la votació entre els 2 que han aconseguit més vots, @rogertorrent11, d'@Esquerra_ERC, amb 65 vots i @jmespejosaav, de @CiutadansCs, amb 57. 9 han votat en blanc

— Parlament Catalunya (@parlament_cat) January 17, 2018