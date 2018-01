La alcadesa de Barcelona, Ada Colau implementó en el verano de 2016 una restricción de tráfico en Poblenou (Barcelona). Lo hizo aprovechando el mes de agosto y sin ningún tipo de consulta a los vecinos de la zona. Un año y medio más tarde se enfrenta a una demanda colectiva de todos aquellos que se han visto perjudicados por su idea. “Aquí solo entra el que sabe salir”, afirman los vecinos que circulan en coche. Con macetas floreadas, Colau convirtió seis manzanas de Barcelona en un auténtico caos circulatorio.

OKDIARIO ha acudido al lugar para comprobar el descontento general de los ciudadanos de la zona que consideran que esto solo ha traído problemas. “Ha afectado muchísimo. Ha pasado de ser una calle de cuatro carriles a no tener nada”, se queja un trabajador de la empresa española de automóviles Seat. “Hay mucha gente que no sabe ni entrar ni salir de aquí y por eso no quieren venir”, añade.

“Nos ha afectado a nivel de crecimiento. Esto antes era una zona de paso y ahora no lo es”, afirma otro de los afectados en su negocio. “Lo peor es ahora conseguir nuevos clientes”, sentencia el entrevistado.

Otro de los problemas que esto ha acarreado ha sido la hora de cargar y descargar. Las limitaciones circulatorias impiden que esto pueda hacerse con normalidad y los negocios se ven obligados a hacerlo en calles lo más cercana posible.

Las quejas ciudadanas no han hecho que Colau se retractase de su decisión. Una consulta popular a 2.000 vecinos recogió que el 87% de ellos no estaban de acuerdo con el proyecto del ayuntamiento de Barcelona.

Por ello, Colau se enfrenta a una demanda colectiva con la que se pretende que Poblenou vuelva a la normalidad circulatoria e impedir que los negocios del lugar se vean afectados por ello.