El secretario de Comunicación de Ciudadanos, Fernando de Páramo, ha criticado este martes que el Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT) intente desvincularse de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) ahora que esta formación ha sido condenada por el caso Palau, pese a que un partido se constituyó como heredero del otro para tener acceso a más subvenciones y espacios electorales.

De Páramo ha indicado que el PDeCAT, fundado en 2016 por antiguos dirigentes de CDC, lleva tiempo con la “milonga” de que no son la antigua Convergència, y que sus diputados en el Parlament “se ofendían” cuando Ciudadanos les decía lo contrario.

En declaraciones a laSexta recogida por Europa Press, el diputado electo de C’s ha recordado que el PDeCAT, “el partido nuevo que se inventaron” los antiguos ‘convergentes’, se presentó a las elecciones del 21-D como heredero de CDC, y de su mano, dentro de la coalición electoral Junts per Catalunya, que también incluía a candidatos independientes.

Y lo hicieron así porque de esa manera tenían acceso a “más subvenciones y mejores espacios electorales”, ha apuntado De Páramo. “Para tener más subvenciones y más dinero de todos sí somos Convergència. Ahora bien, para reconocer la corrupción y que nos han condenado por el caso Palau por haber robado a manos llenas, entonces es la antigua Convergència“, ha señalado en referencia a la sentencia que condena a CDC por haber cobrado 6,6 millones de euros en comisiones irregulares de Ferrovial a través del Palau de la Música a cambio de adjudicaciones de obra pública.

“La misma cúpula corrupta”

El dirigente de la formación naranja ha arremetido contra los políticos de la antigua CDC que “se volvieron independentistas de repente” para “tapar con una ‘estelada’ tantos años de corrupción”. “Que encima nos engañen a la cara diciéndonos que no son Convergència cuando luego se presentan a las elecciones con Convergència es indignante“, ha añadido.

Los políticos del PDeCAT “son las mismas caras, las mismas personas y la misma cúpula corrupta de Convergència”, según De Páramo, que ha mencionado al ex presidente de la Generalitat y candidato de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, y a sus ex consellers Josep Rull y Jordi Turull.

Por eso, porque JxCat “ha perdido las elecciones” y porque Puigdemont sigue huido en Bruselas, a donde se fugó para evitar ser detenido por su implicación en el proceso independentista, considera que “no puede ser el presidente de la Generalitat”.