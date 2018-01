El ex presidente de la Generalitat y candidato de Junts per Catalunya a la investidura, Carles Puigdemont, ha participado este martes por primera vez en una reunión de su grupo parlamentario celebrada en el Parlament catalán, utilizando el ‘skype’, y colándose en una pantalla gigante de la sala de grupos 1 de la cámara catalana.

Es la primera ocasión que Puigdemont, huido en Bélgica, participa en una videoconferencia en el interior del Parlament, ya que hasta ahora había reunido a su grupo en la sede de JXCat o en Bruselas, haciéndoles viajar en dos ocasiones. La fórmula con la que los independentistas han celebrado está ultima reunión de grupo antes de la sesión constitutiva de mañana, es la misma con la que el ex president pretende ser investido de nuevo como jefe del ejecutivo, una fórmula que será recurrida al Tribunal Constitucional por parte del Gobierno y que no cuenta con el apoyo de los letrados de la cámara.

Según ha podido saber OKDIARIO, en la reunión que se celebra en estos momentos, los diputados de Junts per Catalunya están hablando y acabando de cerrar qué nombres les van a representar en la mesa de la cámara y a qué pactos van a llegar, no solo con ERC, si no también con la CUP -por la posible cesión de una silla en la mesa- o con Catalunya en Comú Podem, por la distribución de los escaños en el hemiciclo. Sobre este tema, los diputados de JXCat, muchos de ellos nuevos que se estrenan este miércoles, también tienen qué acordar como se van a sentar.

Puigdemont no podrá ser investido desde Bruselas

La de este miércoles, o las futuras reuniones qué celebre su grupo parlamentario en el Parlament, serán las únicas posibilidades qué tendrá Carles Puigdemont de comparecer por plasma ante un grupo de personas en la cámara catalana. El reglamento no permite investir a una persona sin estar presente en el hemiciclo, y el Gobierno no dejará qué se vulnere el reglamento otra vez. Su grupo, Junts per Catalunya, apurará hasta el último minuto para decidir qué fórmula utiliza -la delegación de la lectura del discurso de investidura cobra fuerza, aunque tampoco sería válida- para intentar volver a investir a Carles Puigdemont, qué a su vuelta a España será detenido y puesto a disposición del juez Pablo Llarena, en base a la orden de detención qué pesa sobre él.