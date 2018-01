La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha afirmado este martes que Convergència quiso tapar la corrupción del caso Palau con el independentismo y que, si la creación del PDeCAT es sólo un cambio de nombre de ese partido, no basta ante este caso judicial: “Muchos hemos sospechado que con la bandera se intentaban tapar otras cosas”.

“¿Nos creemos que cambian el nombre, pasan de CDC a PDeCAT, y ya está?”, ha aseverado en una entrevista de Onda Cero recogida por Europa Press, en la que ha criticado que quienes creen este planteamiento toman a la ciudadanía por tonta y la está insultando, y ha exigido que dirigentes del partido den explicaciones, algo que ha lamentado que no hayan hecho todavía.

“Es increíble que hayan pasado 24 horas y que no hayamos escuchado ninguna comparecencia pidiendo perdón y dando explicaciones”, y se ha preguntado si lo hará el ex presidente del Govern y del PDeCAT, Artur Mas.

Al contrario, este mismo martes el representante legal de la vieja Convergència, Francesc Sánchez, ha subrayado hoy que los ingresos a CDC por comisiones son “una suposición” porque en el fallo sobre el caso Palau de la Música “no hay ni una prueba de que el dinero haya acabado” en manos del actual PDeCAT, que devolverá los fondos cuando haya sentencia firme.

Sobre si considera que el líder del partido en el Ayuntamiento, Xavier Trias, también debería dar explicaciones, ha respondido: “No he hecho una lista, no soy jueza y no tengo que imputar a nadie”, y ha señalado que no todos en la dirección del partido tenían por qué saber los hechos, aunque le cuesta creer que éste sea el caso de su máxima dirección.

Junqueras y ERC

Preguntada por si el líder de ERC, Oriol Junqueras, sería un buen presidente del Govern, ha recordado que está en prisión preventiva y ha pedido no frivolizar.

“Yo no soy independentista”, ha reiterado una vez más, y se ha mostrado crítica con la vía unilateral, aunque ha rechazado la prisión preventiva porque la considera una exageración y un abuso.

Ha lamentado que se le mantenga encarcelado lejos de su entorno familiar y de Cataluña, algo que sólo recuerda que se ha aplicado en casos de terrorismo, y es una medida en la que ve un elemento de crueldad y podría parecer “que haya intencionalidad política”, algo que que no le gustaría pensar.

La alcaldesa también ha señalado que ERC se presentó con Junqueras como cabeza de lista y que comprende que no renuncien a sus convicciones, pero ha pedido a los republicanos que sean “realistas y pragmáticos e intenten facilitar un gobierno en Cataluña”, porque se necesita un ejecutivo que promueva políticas públicas.

Mesa del Parlament

Sobre la Presidencia de la Mesa del Parlament, ha rechazado plantear ningún nombre y ha pedido a los que tienen posibilidad de articular mayoría hacer una propuesta que sea del máximo consenso posible y que sea capaz de generarlo.

Ada Colau ha recordado que CatECP no es decisiva en la votación y que, si lo fuera, sus votos nunca serían para hacer ganar “un bando sobre otro”.

Ha admitido que los resultados de las elecciones del 21-D le entristecieron porque los catalanes no dieron la clave a CatECP, optando más por los extremos que por el diálogo y por tender puentes, algo que deberá producirse para salir de la situación, según Colau, que cerraba la lista de la candidatura por Barcelona y que ha asegurado que serán oposición “lo más constructiva posible”.

Ha resaltado que las elecciones se produjeron en un ambiente de gran emocionalidad y que los ‘comuns’ han sido acusados tanto de independentistas como de lo contrario, y a menudo “en las guerras recibe el primer disparo quien lleva la bandera blanca”.

También ha dicho que su mirada larga y la apuesta por grandes consensos quizá les ha penalizado en un momento de polarización en la cuestión territorial.

Presupuestos municipales

Colau ha insistido en la necesidad de “sustraer de la lógica de la política catalana” el debate de los Presupuestos municipales —que se abordarán esta semana—, porque la situación está suficientemente bloqueada como para que también lo esté la capital catalana.

Para ella, contar con el apoyo del grupo Demòcrata sería un problema si ella tuviera que dejar de criticar asuntos como el caso Palau a cambio de que faciliten las cuentas, algo que garantiza que jamás hará.

La “ocurrencia” de Tabarnia

Preguntada por la propuesta de separar Tarragona y Barcelona del resto de Catalunya —con el nombre de Tabarnia—, Colau ha señalado que es una “ocurrencia” y que es lícita para distender el ambiente.

Sin embargo, ha pedido seriedad para encontrar soluciones, y, sobre que sus impulsores hayan nombrado presidente simbólico en el exilio al actor Albert Boadella, ha dicho que es un gran artista, aunque discrepa de sus expresiones políticas.