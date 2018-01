Pedro Sánchez no compromete su apoyo al Gobierno para prorrogar el 155 en Cataluña

El secretario general del PSOE y líder de la oposición se ha desmarcado de un posible apoyo al Gobierno en caso de que éste mantenga la aplicación del artículo 155, tal y como ha avanzado Mariano Rajoy en caso de que el expresidente de la Generalitat de Cataluña fuerce su investidura por plasma desde Bruselas. Pedro Sánchez se ha remitido al acuerdo fijado en el Senado: “Ese acuerdo sostiene que cuando se constituya gobierno en Cataluña, el 155 dejará de estar vigor. Ese es el horizonte temporal, y lo demás es aventurarse”, ha advertido el líder socialista.

En su comparecencia de este lunes tras la reunión de la Comisión Ejecutiva Permanente, Sánchez sí que se ha mostrado favorable a apoyar el recurso ante el TC si Puigdemont no acude al parlamento catalán como es preceptivo. Y se ha alineado con las declaraciones del líder del PSC, Miquel Iceta.

“El PSC lo ha dejado claro, y claro que el PSE apoyaría ese recurso, no debe haber ninguna duda”, ha dicho el líder del PSOE. Iceta ya adelantó que los socialistas no participarán “en un debate en el que el candidato no esté” y apuntó como “obvio” que si finalmente se acaba produciendo una investidura a distancia, el PSC la “impugnará” ante el Tribunal Constitucional.

Sánchez ha apoyado esa posición de los socialistas catalanes. “Se inicia una nueva legislatura en Cataluña y no puede estar liderada por un presidente inconstitucional, el próximo presidente de la Generalitat tiene que vivir en Cataluña“, ha sentenciado Sánchez, además de lanzar esta pregunta: “¿Puigdemont tiene un proyecto para Cataluña o sólo lo tiene para sí mismo?”.

Un punto que desde el PSOE se antoja tener muy caro, y es que según fuentes de Ferraz, “no puede haber un presidente telemático, un tío que parece que está de Erasmus viviendo en Bruselas”.