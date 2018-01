El exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha prometido “respetar la Constitución y el Estatuto” en el registro de la documentación necesaria para tomar posesión del escaño como diputado en el Parlament de Cataluña, en la legislatura que dará inicio este miércoles.

Desde la prisión de Estremera (Madrid), Junqueras ha firmado los documentos que ha registrado en la cámara catalana a través de un intermediario-una posibilidad que está recogida en el Reglamento-y con una fórmula significativa, ya que es la primera ocasión desde que ocupa un cargo público que no añade la coletilla “por imperativo legal”, como sí han hecho la mayoría de los diputados del grupo parlamentario de ERC.

Oriol Junqueras, que no podrá participar físicamente en el pleno de este miércoles por decisión del magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, mantiene así la línea de defensa judicial que viene utilizando desde su declaración en el Supremo, el pasado 4 de enero. El líder de ERC pretende así dar confianza a Llarena al corresponder sus declaraciones en sede judicial con sus acciones como electo.

Otros diputados de ERC que están haciendo los trámites estos días para recoger el acta, añaden a la firma de este documento, que deja un espacio para observaciones, que prometen respetar la Constitución por imperativo legal o que incluso se mantendrán al servicio del Parlament y de la presidencia de la Generalitat, siendo fieles al mandato surgido de las elecciones del 21-D.

El exconseller de la Presidencia, Jordi Turull, ha utilizado la misma fórmula que Junqueras, prometiendo respetar la Constitución y el Estatut sin más dilación. Otro exconsejero, Joaquim Forn, así como el expresidente de la ANC y diputado de Junts per Catalunya, Jordi Sánchez, también utilizaron esta manera de prometer cumplir y respetar las normas fundamentales de convivencia.

Quienes sí han optado por la muletilla han sido el exconsejero y diputado de Junts per Catalunya, Josep Rull, y el diputado de Catalunya en Comú y ex secretario de la Mesa Joan Josep Nuet, investigados por el Supremo. Rull, que abandono la prisión de Estremera hace poco más de un mes, se ha mostrado siempre firme en su posición. La misma postura ha mantenido Nuet, en libertad sin cargos tras declarar ante Llarena.

Todos los diputados han entregado ya sus credenciales

Los tres diputados catalanes electos independentistas que están en la cárcel y los cinco que están en Bruselas ya han presentado las credenciales expedidas por la Junta Electoral tras los comicios del 21-D para ser diputados de pleno derecho en la legislatura que empieza el miércoles en el Parlamento autonómico.

La última en hacerlo ha sido la consellera de Agricultura cesada, Meritxell Serret, que ha realizado el trámite ante la Cámara catalana este lunes, han explicado fuentes de ERC.

Con ella, han completado la misma operación los ochos diputados electos que se encuentran en circunstancias excepcionales: Oriol Junqueras, Joaquim Forn y Jordi Cuixart –en la cárcel–, y Carles Puigdemont, Lluís Puig, Clara Ponsatí y Toni Comín –en Bélgica–.

En paralelo, los letrados de la Cámara catalana están realizando un informe a petición de la presidenta saliente, Carme Forcadell, en la que deben pronunciarse sobre si los ocho pueden delegar el voto a otro miembro de la Cámara de su grupo parlamentario.

Fuentes parlamentarias consultadas han explicado que se prevé que este informe esté listo en las próximas horas y que se aborde en la reunión de la Mesa de la Diputación Permanente fijada para este martes a las 10.15 horas.

Que el Parlament autorizara la delegación del voto para los tres encarcelados no suscitaría ningún problema, ya que el TS así lo ha avalado, pero sí que lo haría si lo autorizara para los cinco que están en Bélgica, ya que sobre ellos pesa una orden de detención si regresan a España.

Mayoría fluctuante

En el pleno de constitución del Parlament, fijado para este miércoles y que empezará a las 11 horas, se decidirá el presidente de la Cámara y los otros seis miembros de la Mesa, el órgano rector del Parlament.

Autorizar o no la delegación del voto a estos ocho diputados puede hacer variar las mayorías parlamentarias que arrojaron las elecciones catalanas del 21 de diciembre: 70 diputados independentistas por 65 diputados no independentistas.

Si pudieran votar sin más problemas los 70 diputados independentistas, se asegurarían sin ningún riesgo que 4 de los 7 miembros de la Mesa fueran soberanistas, logrando así una gran influencia en la ordenación de todos los debates de la legislatura.

Dando por descontado que los tres en la cárcel podrán votar porque así lo autoriza el Supremo, si los cinco en Bruselas no pudieran delegar su voto, entonces las fuerzas quedarían absolutamente igualadas: 65 diputados independentistas contra 65 no independentistas.

En este segundo escenario ya no estaría tan clara la presidencia para los soberanistas, y los partidos que no son independentistas podrían tratar de buscar un candidato alternativo, aunque hasta ahora no han demostrado tener un candidato de consenso.