La Fiscalía solicita una vista para decidir sobre el ingreso en prisión de Millet, Montull y Osácar

La Fiscalía Anticorrupción se muestra “satisfecha” con la sentencia del caso Palau solicita una vista para decidir sobre el ingreso en prisión del expresidente del Palau, Félix Millet; el exdirector Financiero del Palau, Jordi Montull, el extesorero de CDC, Daniel Osácar y la exdirectora Financiera del Palau, Gemma Montull,

En un escrito hecho público este lunes tras conocerse la sentencia, la Fiscalía indica que “desea manifestar su satisfacción con la sentencia hecha pública hoy por la Audiencia Provincial de Barcelona acerca del llamado ‘caso Palau”'”.

“La sentencia acoge las principales tesis planteadas por el Ministerio Público en el transcurso de la vista oral, y atiende las peticiones de resarcimiento expuestas en su escrito de conclusiones. Asimismo, y a la vista de las elevadas penas impuestas por el tribunal, la Fiscalía solicitará la celebración de una comparecencia de los condenados Félix Millet, Jordi Montull, Daniel Osacar y Gemma Montull, para solicitar las medidas sobre situación personal que estime oportunas“.

La Audiencia Provincial de Barcelona ha condenado 9 años y 8 meses de cárcel a Félix Millet, a 7 años y medio a Jordi Montull. Su hija Gema Montull y Daniel Osácar, también han sido condenados a 4 años y medio, y 4 años y 5 meses de cárcel, respectivamente. Además, la sentencia de 549 páginas condena al partido CDC, actual PDeCAT, a devolver 6,6 millones de euros.

Tras la petición de la Fiscalía, previsiblemente se celebrará una vista en la Audiencia Provincial de Barcelona donde se decidirá si los condenados deben ingresar en prisión inmediatamente o si bien, pueden permanecer en libertad provisional con cargos a la espera de que la sentencia sea firme, tras la probable presentación de recursos de casación ante el Tribunal Supremo.

Según el fallo judicial, el entramado puesto en marcha por Félix Millet, Jordi Montull y Gema Montull permitió el destino ilegal de más de 23 millones de euros y el desvío para fines privados (obras en domicilios particulares, viajes privados, financiación de enlaces matrimoniales, compra de bienes) de cantidades millonarias.

También el pago de comisiones a una formación política, Convergencia Democrática de Cataluña, el pago de facturas por servicios no prestados, la presentación de recibos por pagos no correspondientes, así como el correspondiente fraude a Hacienda por la liquidación irregular de los movimientos de dinero que o no eran reales o no correspondían a la explicación que los justificaba, ingresos y donaciones que ocultaban el verdadero origen y finalidad del dinero.

La sentencia explica que Félix Millet y Jordi Montull, contando desde diciembre de 2003 con la indispensable contribución de Gemma Montull, “pusieron en práctica una estrategia encaminada a disponer, ilícitamente, de cuantiosos fondos de ASSOCIACIÓ, FUNDACIÓ y CONSORCI, para aplicarlos, bien a gastos particulares de ellos o sus familias, bien a fines desconocidos, pero en todo caso ajenos por completo a los fines e intereses propios de los entes a los que dichos fondos pertenecían”.

En el relato de hechos probados se recoge que con fondos de la FUNDACIÓ, la ASSOCIACIÓ y el CONSORCI, Félix Millet y/o Jordi Montull hicieron frente a importantes gastos particulares, provocándose un enriquecimiento injusto. Y entre esos gastos señala, por ejemplo, los enlaces matrimoniales de las hijas de Félix Millet en los años 2000 y 2002. “El total de fondos de la FUNDACIÓ indebidamente destinados a sufragar los ostentosos enlaces de las hijas de Félix Millet ascendió a 164.269’93 euros”, afirma el tribunal en su resolución. Y añade que al capítulo de abono de viajes privados se corresponderían 648.021’85 euros. De más de un millón de euros sería la cantidad sustraída para obras en viviendas particulares.