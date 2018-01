La renuncia de Carme Forcadell a continuar presidiendo el Parlament de Cataluña ha obligado a los independentistas a buscar una alternativa para presidir la cámara autonómica. Los dos principales partidos, Junts per Catalunya (JxCAT) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), pactaron que la presidencia continuaría siendo para los republicanos. ERC no quería quedarse sin ella, pero su candidata, Forcadell no quería continuar desde las elecciones del 21-D, como les avanzó OKDIARIO. Los republicanos barajaban dos candidatos, Carles Mundó y Ernest Maragall. Tras el adiós prematuro a la política del primero, el segundo queda prácticamente como único aspirante a suceder a Forcadell. A Rovira le gustaría ocupar ese puesto, pero tiene demasiados enemigos para entronizarse en el palacio del Parque de la Ciutadella.

Los independentistas quieren que la nueva mesa esté libre de cargas judiciales y tenga determinación y coraje. Lo primero, para evitar ser inhabilitados; lo segundo, para continuar con la hoja de ruta; y lo tercero, para cuadrar a los diputados cuando sea necesario. Ernest, hermano del ex presidente socialista Pasqual Maragall, cumple con esos tres requisitos y conoce bien el funcionamiento de la cámara, donde fue diputado anteriormente con el PSC, partido que también le hizo consejero de Educación. Además, Maragall tiene otro punto a su favor: su edad, 75 años, le impediría entrar a prisión en caso de ser investigado.

Ernest Maragall, que también presidirá la mesa de edad, ya hace días que toma medidas en los despachos presidenciales de la cámara catalana. Se ha reunido con Forcadell y se ha visto con diputados de otros grupos y con letrados de la institución. Él mismo no está muy convencido de ocupar esta nueva responsabilidad, pero el número 14 de la lista de Esquerra, miembro de los socialistas independentistas de MES, es el único de los candidatos posibles y así se lo ha hecho saber el partido que le confió volver a ser candidato, después de meses apartado de la política cuando dejó su escaño en el Parlamento Europeo en manos de Jordi Solé, de ERC.