La chirigota de Cádiz dedicada a Puigdemont que ha soliviantado al separatismo

Carles Puigdemont se ha convertido en uno de los protagonistas de los Carnavales de Cádiz, después de que una de las chirigotas simulara una condena a la guillotina a Puigdemont por “alta traición” a España. La chirigota ha provocado gran irritación en el separatismo a través de las redes sociales.

Tres apuntes:

-Cádiz es pura sátira contra el poder y aquí es el 155 lo que sale peor parado.

-Es verdad: si el guillotinado fuera otro, ya estarían en la cárcel.

-Los medios van a utilizar esta pieza para atizar el odio entre pueblos y la paz entre clases. No les deis el gusto. pic.twitter.com/Uku2GCDp84 — Jonathan Martínez (@jonathanmartinz) 11 de enero de 2018

“Según el artículo 155 de la Constitución española de España y la humanidad, se condena por alta traición al ‘gafas’ que está ahí atrás, no sabemos si cortarle la cabeza o enviarlo a pelar”, empieza pronunciando uno de los integrantes del grupo musical. “Que entre el condenado, que tenemos que empezar a cantar!”, prosigue el narrador para dar paso a tres personas caracterizados como Puigdemont portando una estelada.

Los tres supuestos dirigentes separatistas meten su cabeza en una guillotina entre sollozos, pidiendo que les perdonen. El resto del grupo entona el himno nacional de España. Es entonces cuando comienza la actuación musical al ritmo de ‘Devuélveme la vida’, el tema de Antonio Orozco.

“Pido perdón por haber celebrado el referéndum. Pido perdón por las urnas que allí coloque, en realidad eran cajas de ropa, de invierno. Pero es que allí, en las cajas hay que echar un papel”, cantan los integrantes del grupo, en alusión al referéndum ilegal del 1-O.

Entre las risas que se oyen en el público, la banda sigue entonando “yo te pido perdón, que no quiero cumplir más condena. Te pido perdón de la única forma que sé… perdóname la vida, perdóname la vida, no seas más llorón y suénate los mocos por favor”, sacando una bandera de España que los tres disfrazados de Puigdemont la rechazan con vehemencia.

Para terminar la actuación, los tres ex presidentes del Govern se arrodillan y escuchan el veredicto del público. “Y ahora, que el pueblo decida. El pueblo decide en votación, porque el pueblo siempre lleva la razón, ¿le perdonamos la vida a Puigdemont, sí o no?”, pregunta uno de los miembros, a lo que los asistentes responden con un contundente no.

“No me he enterado, ¿sí o no?”, repite el cantante, negando de nuevo el público de forma unánime con otro no.

Esto ha provocado que el separatismo catalán se haya soliviantado a través de las redes sociales.