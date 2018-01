El diputado electo de CatECP Xavier Domènech ha instado al líder de Ciudadanos a “saber sumar” para comprobar que la suma de escaños de C’s, PSC, PP y CatECP —65 diputados— no alcanza a los 70 diputados que agrupan las fuerzas independentistas de cara a conformar la Mesa del Parlament y un nuevo Govern.

Lo ha dicho este martes a través de su cuenta de Twitter y en respuesta a otro apunte del líder de la formación naranja, en el que reprochaba a los ‘comuns’ que rechazaran apoyar al candidato de C’s José María Espejo-Saavedra a la Presidencia de la cámara Catalana, y a la diputada electa Inés Arrimadas a gobernar la Generalitat.

“Podemos pacta con los separatistas e impide cualquier posibilidad de que C’s pueda gobernar en Cataluña”, ha transmitido Rivera a través de la red social.

Domènech ha replicado: “CatECP no ha pactado nada, construye oposición democrática. Para ello son básicas muchas cosas, la primera es saber sumar. Otros no saben ni hacerlo y sobreactúan desde la nada”.

C’s planteaba una mayoría alternativa a los independentistas atendiendo a que ocho de ellos podrían no recoger su acta de diputado por estar en la cárcel o en Bruselas, y con cinco ausencias independentistas se podría producir un empate a 65 escaños en el Parlament que daría la victoria a los naranjas por ser la fuerza más votada en las elecciones, tal y como precisa el reglamento de la Cámara.

Desde las filas de Podemos, el secretario de organización, Pablo Echenique, ha criticado las cuentas que hace Rivera para que su grupo consiga dirigir el órgano rector de la Cámara y el Govern.

“Los partidos independentistas tienen 70 escaños. El resto tienen 65. No es que CatECP no quieran hacer presidenta a Arrimadas, es que es imposible. Pero Rivera piensa que eres idiota y no sabes sumar”, ha reprochado a través de su cuenta de Twitter.

Le ha reprendido por tachar a los ‘comuns’ de independentistas y le instado a plantearse que por qué piden su apoyo, si considera que lo son.

Ha aclarado que, si la aritmética parlamentaria permitiera que la diputada electa de C’s Inés Arrimadas fuera presidenta de la Generalitat, tampoco les apoyarían: “En ese universo paralelo, Rivera te volvería a tratar como si fueras idiota y te diría que es porque somos malvados bolivarianos independentistas. Ya mintió a sus votantes cuando dijo que nunca investiría a M punto Rajoy”.

Ha argumentado que no harían presidenta a Arrimadas porque su partido “sostiene a corruptos, trabaja para privilegiados y defiende las políticas que empobrecen” a la mayoría y ha recordado que la formación naranja ha rechazado este miércoles aplicar impuestos a la banca.

Ha subrayado que tampoco harán presidente al candidato de JxCat, Carles Puigdemont: “Primero porque entendemos que ha llevado a Cataluña a un callejón sin salida. Segundo porque es tan neoliberal como Ciudadanos. Tercero porque lo hemos dicho y nosotros, a diferencia de Ciudadanos, no mentimos”.