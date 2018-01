El ex portavoz de CiU y ponente de la Constitución de 1978, Miquel Roca, ha señalado este miércoles que son los letrados del Parlament los que deberán decidir si es viable o no jurídicamente permitir una investidura telemática del candidato de Junts per Catalunya a presidir la Generalitat, Carles Puigdemont.

Al término de su comparecencia ante la comisión del Congreso que evalúa el funcionamiento del Estado autonómico, los medios de comunicación le han preguntado si ve viable una legislatura con un presidente de la Generalitat fugado en Bélgica, dado que Puigdemont permanece en Bélgica huido de la justicia. “Eso es algo que deberán decidir los letrados del Parlament”, se ha limitado a contestar Roca.

Esquerra Republicana también aseguró esta semana que, a la hora de apoyar o no esa investidura a distancia que se pretende desde la lista de Puigdemont, tendría en cuenta la opinión de los servicios jurídicos, mientras que el PP, Ciudadanos y PSC la ven imposible.

En septiembre no se les hizo caso

En septiembre pasado, los letrados del Parlament advirtieron de las consecuencias penales que podría tener la tramitación y aprobación de las llamadas leyes de desconexión con España y cuestionaron la interpretación del reglamento defendida por los independentistas para modificar el orden del día y permitir la tramitación de las citadas leyes.

Pese a ello, la Mesa de la Cámara —que es en última instancia quien tiene el poder de decisión— hizo caso omiso a la advertencia de los letrados y acordó la tramitación de las leyes.