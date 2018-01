Toni Comín (ERC) augura un “rápido y consistente” acuerdo con JxCat para investir a Puigdemont

El ex conseller Toni Comín, huido en Bélgica junto al ex president Carles Puigdemont, no tiene “ninguna duda” de que las formaciones independentistas serán capaces de alcanzar un acuerdo “rápido y consistente” que permita formar gobierno en Cataluña tras las elecciones del pasado 21-D.

“El independentismo suma. No tengo ninguna duda de que muy pronto habrá un acuerdo rápido y consistente que se está negociando. Unas elecciones debidas a la incapacidad de ponernos de acuerdo las fuerzas independentistas, en ningún caso”, garantiza en una entrevista en la revista El Siglo, recogida por Europa Press.

El que fuera conseller de Salud desde enero de 2016 cree que la huida a Bélgica tuvo “mucho sentido” y lo ha demostrado el resultado electoral obtenido por JuntsxCat, además de que “ha permitido ganar una batalla judicial” y e internacionalizar “el caso catalán”.

Según revela, el propio Puigdemont está en Bruselas “muy seguro y muy contento” de los resultados electorales y las candidaturas independentistas se dedican ahora a articular “una unidad de acción que es imprescindible”.

Sobre el futuro presidente de la Generalitat, apunta que “ERC ha manifestado que el resultado electoral legitima a JxCat a poner sobre la mesa” la investidura de Puigdemont. Para él, la pregunta es si el Gobierno de Mariano Rajoy “permitirá la investidura del president con todas las garantías”. “Si Rajoy aceptará los resultados democráticos”, ha resumido.

Comín explica que ellos aceptaron participar en unas elecciones que consideraban “ilegítimas” y ahora la pregunta es si Rajoy “aceptará el resultado y aceptará sus propias reglas”. “La gente ha votado a su Gobierno legítimo. Tenemos que preguntarle a Rajoy si lo reconocerá”, insiste apuntando que el jefe del Ejecutivo sólo tiene dos opciones: “O aceptar el resultado de las urnas o seguir con el proceso penal”.

El ex conseller, que ya ha presentado las credenciales en el Parlament para ser diputado en la nueva legislatura, cree que la judicatura se está comportando “de una manera impropia de un Estado de Derecho”. E incluso acusa al Gobierno de Rajoy de llevar a cabo una “persecución penal” del “gobierno legítimo de Cataluña” que ve “incompatible con una democracia moderna y consolidada”.

En este marco, define la permanencia en prisión del líder de ERC, Oriol Junqueras, como “una injusticia, una arbitrariedad y una ignominia”. “Junqueras, como el resto del gobierno, es un hombre de paz y de diálogo”, defiende.

Comín cree que Rajoy es el responsable de haber llevado a “un callejón sin salida”, ya que convoca unas elecciones que “pierde” y aplica una política de “represión” que “no le sirve de nada porque el independentismo sigue creciendo en apoyos”.

Podemos, PSOE y el Rey

En este contexto considera que los independentistas deben hacer un reconocimiento a Podemos “como partido democrático español” por su “valentía” para defender el derecho a referéndum en Cataluña y la propuesta de una España plurinacional.

En cuanto al PSOE, avisa de que “con su política de seguidismo al PP” está poniendo “en riesgo la salvación de la democracia”. “La democracia española se salvará si el PSOE es valiente y es capaz de romper con la deriva autoritaria que está haciendo el PP de la mano de Ciudadanos”, insiste. “El PSOE no puede seguir siendo cómplice del neofranquismo. Esto es de una gravedad extrema”.

También habla sobre el papel del Rey Felipe VI y tilda de “preocupante” que “falte” a la función de mediación que le atribuye la Constitución. “El Rey está vinculando su destino a un proyecto de Estado que es una regresión antidemocrática. Él sabrá por qué lo hace y el futuro que se está labrando”, avisa.