El fugado Puigdemont no se atreve a salir de Bruselas e interviene en Montpellier por videoconferencia

Puntualmente, a las ocho en punto de la noche, tras visionar un documental sobre el 1 de octubre, más de 200 personas presentes en la Sala Guillaume Nogaret de Montpellier (Francia) recibían el saludo virtual del ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a quién ovacionaban con un largo aplauso. Estaban preparados para escuchar la primera intervención de Puigdemont este 2018, en plena negociación por la formación de la mesa del Parlament, y como una estrella del rock, el ex presidente huido ha ido arrancando ovaciones entre los asistentes hasta un fuerte aplauso final con gritos de libertad, más bien con poco acento francés, qué se han repetido a lo largo del acto.

Durante su primera intervención, de poco más de diez minutos, Puigdemont ha opinado qué “la Constitución fue votada hace 40 años bajo la sombra de la dictadura y muchos de los derechos que contiene no son obvios”, reconociendo qué “conozco bien la Constitución española, pero más por las ventajas que por las restricciones”. Puigdemont ha acusado al Estado español de provocar “que estemos en el exilio” asegurado que “estamos en Bruselas o en la cárcel por hacer lo que dijimos qué haríamos en Cataluña, por nuestras ideas”. El ex presidente catalán ha alardeado que “hicimos el referéndum aún las enormes dificultades del estado español” que “utiliza la corte penal para resolver problemas políticos”.

“Rajoy no respeta la democracia”

Según el candidato de Junts per Catalunya, el Gobierno “no acepta las reglas de la democracia” y afirma que “como a Rajoy no le convenía el resultado de las elecciones del 2015, se ha saltado las reglas del juego para convocar unos nuevos comicios”. El ex presidente se ha preguntado “si el gobierno español está comprometido a escuchar la opinión y la elección hecha por los catalanes, que nuevamente ha elegido un Parlamento de mayoría independentista” y reta a Rajoy a “aceptar el resultado”. En este sentido, Puigdemont se ha preguntado: “¿Cuál es el mensaje de España a Europa si Rajoy no respeta el resultado en Cataluña?”.

Según el líder independentista, lo qué se está viviendo “es la realidad de España” que a su juicio “cabe comprender qué no es una cuestión de independencia, si no de democracia”. En este sentido, se ha preguntado “si una mayoría de españoles quisiera proclamar la república en España, posibilidad que no prevé la Constitución española, ¿también sería un crimen?”.

Volverá sólo como presidente

Carles Puigdemont, que ya se da por proclamado por el Parlament, ha verbalizado hoy en su boca por primera vez, como avanzó ayer OKDIARIO, que regresara a Cataluña “cuando sea investido, pero no ahora por la amenaza que caería sobre mi”. El ex líder del ejecutivo catalán lamenta que sea “un Tribunal Constitucional cuyos miembros son designados por los partidos españoles quien debe interpretar la Constitución en España”. Lo que, según él, demuestra que “no hay garantías”. Aunque el ex presidente ha dicho que en distintas ocasiones los catalanes han pedido que se use un artículo de la Constitución que permitiría a los catalanes votar en un referéndum, hoy Puigdemont ha cerrado la puerta a una reforma constitucional “por qué no es lo que votó Cataluña”.