El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha rechazado este lunes que se pueda investir al candidato de JxCat, Carles Puigdemont, por vía telemática y ha defendido que el presidente de cualquier gobierno “debe residir” donde gobierna.

“Los países necesitan presidentes que residan en el país y Cataluña merece un gobierno y un presidente que trabaje desde el Palau” de la Generalitat, ha dicho en rueda de prensa en la sede del PSC tras reunirse la Comisión Permanente del partido.

Iceta defiende que tanto el presidente como sus consellers deben estar en Cataluña y trabajar al lado de la ciudadanía, y “otra cosa son temas de realidad virtual que sólo existen en la mente de algunos“.

Sobre la posibilidad de que los consellers cesados huidos a Bélgica o en prisión voten telemáticamente para facilitar la investidura de Puigdemont, ha recordado que esta opción no figura en el reglamento: “Se puede incluir en el reglamento” para facilitar votaciones puntuales, pero en ningún caso para temas de gran calado como una investidura, según él.

Tampoco ve viable que Puigdemont pueda comparecer telemáticamente ante el pleno, pues el reglamento especifica que se debe defender la candidatura ante los diputados y que cada 15 días debe someterse a las sesiones de control de la oposición.

“La presidencia telemática no existe; tampoco el presidente telemático u hologramático, ya que es difícil asegurar la gestión desde fuera. No sé cómo todavía se especula con eso”, ha dicho.

Al preguntársele si eso significa que Puigdemont debería regresar a Cataluña si quiere ser presidente, ha respondido que “nunca debería haberse ido” y que lo normal sería que viviera en el territorio que aspira a gobernar.

Para Iceta, “conviene una legislatura lo más normal posible, que no se vea hipotecada por procedimientos judiciales en curso” como los que afectan a Puigdemont, los ex consellers y la ex presidenta del Parlament, Carme Forcadell, entre otros.

La Presidencia del Parlament

Precisamente sobre la Presidencia del Parlament, ha dicho que el PSC quiere que la ocupe alguien que asegure que la Cámara “desarrollará sus funciones en el marco constitucional y estatutario“.

Por eso, descarta apoyar la candidatura a presidir el Parlament que puedan defender los independentistas y se muestra partidario de apoyar la de Ciudadanos encabezada por José María Espejo-Saavedra, como C’s anunció a Europa Press el sábado.

Ahora bien, ha animado a C’s a articular esta propuesta en firme y trasladarla a todos los grupos porque, según él, no lo ha hecho hasta ahora: “No es buena la sensación que se transmite de que hay dos bloques que sólo se hablan entre ellos”.

Sobre la composición de la Mesa del Parlament, el PSC quiere “hablar con todos” y ya lo ha hecho con C’s, el PP y los ‘comuns’; este lunes por la tarde lo hará con ERC, y en los próximos días con JuntsxCat y la CUP.

El PSC reivindica una composición de la Mesa “razonable”, en la que el grupo socialista ocupe una de las siete sillas que conforman el órgano rector de la Cámara, la misma representación que tenía en la pasada legislatura.

Eva Granados, portavoz

El próximo jueves el PSC reunirá a su nuevo grupo, que ha aumentado de 16 a 17 componentes, e Iceta propondrá en el encuentro que Eva Granados repita como portavoz socialista en la Cámara.

Y ha detallado tres primeros objetivos de la legislatura: que el Parlament cumpla la ley, que no se elija a “personas que no puedan ejercer con plenitud sus responsabilidades” —en alusión a los consellers cesados o presos— y que haya un Govern estable, capaz de gestionar los recursos públicos y de abrir una etapa de negociación con el Estado.