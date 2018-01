La estrella de TV3 que pide atropellar a los jueces del Supremo recibió 363.000€ del Ministerio de Cultura

La productora de Toni Soler, el presentador de TV3 que desea atropellar con un camión a todos los jueces del Tribunal Supremo, se embolsó en tan sólo dos años subvenciones del Ministerio de Cultura que suman 363.000 euros.

Toni Soler es el propietario de la Minoría Absoluta, la productora que realiza para TV3 espacios como el programa satírico “Polònia”. Su empresa recibió en 2011 una subvención de 240.000 euros del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, que depende del Ministerio de Cultura, para realizar la miniserie de televisión “Descalzo sobre la tierra roja”.

De hecho, este título fue el que se llevó la mayor subvención de todas las otorgadas en noviembre de 2011 por el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales para documentales y ficción en televisión. La subvención se aprobó el 11 de noviembre de 2011, pocos días antes de que José Luis Rodríguez Zapatero abandonara la Presidencia del Gobierno. La máxima responsable del Ministerio de Cultura era en aquel momento la socialista Ángeles González-Sinde

La serie narra la vida del misionero catalán Pere Casaldàliga, quien en 1971 fue ordenado obispo de Sao Félix do Araguaia (Brasil). Vinculado a la Teología de la Liberación que defendía las tesis marxistas dentro de la Iglesia, apoyó a los sandinistas de Nicaragua, por lo fue desautorizado por el papa Juan Pablo II. Según la sinopsis difundida por la productora, Pere Casaldàliga (que había sido ordenado como sacerdote en el monasterio de Montjuic), fue conocido como el Obispo de los pobres, se enfrentó a los terratenientes y a la dictadura de Brasil.

La miniserie, que consta de dos capítulos de 90 minutos, fue coproducida por TV3 y estrenada en TVE en 2013. Por tanto, la productora de Toni Soler cobró del presupuesto público por partida triple: del Ministerio de Cultura (240.000 euros), de TVE y de la autonómica TV3. Fue dirigida por Oriol Ferrer, responsable de otras series de éxito como “Pulseras rojas”, “Isabel” y “Carlos, Rey emperador”.

En el ejercicio anterior, 2010, también le tocó la lotería de las subvenciones a la productora de Toni Soler. Minoría Absoluta recibió otra ayuda de 123.375 euros del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales para producir “14 d’abril, Macià contra Companys”.

Se trata de un documental grabado para TV3, en el que los personajes históricos están encarnados por actores. Según explica Minoría Absoluta en su web, esta técnica “nos ayuda a revivir lo que sucedió en Barcelona entre el 14 y el 17 de abril de 1931, los tres días de vigencia de la República Catalana. Fue una acción audaz que provocó la caída del rey e hizo posible el autogobierno catalán por primera vez des de 1714″.

Además de propietario de la productora Minoría Absoluta, una de las más mimadas por el presupuesto de TV3, Toni Soler es accionista del periódico independentista Ara, que en 2016 recibió 480.000 euros en subvenciones de la Generalitat a pesar de que apenas vende 10.000 ejemplares.

A través de su cuenta de Twitter, Toni Soler expresó el viernes su deseo de que los magistrados del Tribunal Supremo sean atropellados por un camión, como ha ocurrido en los últimos atentados yihadistas, tras conocer que el juez Llarena mantiene la prisión preventiva a Oriol Junqueras, Joaquim Forn y los Jordis.

La estrella de TV3 intentó cubrirse las espaldas planteándolo en forma de pregunta: “¿Querer que un trailer atropelle sucesivamente a todos los miembros del Supremos es delito de odio?”

El abogado de Oriol Junqueras, Andreu Van den Eynde, se hizo el chistoso y le respondió así: “Pregúntale a un periodisa, que yo sólo soy abogado penalista y me pierdo”.

Este sábado, Toni Sóler ha intentado excusarse por sus palabras con el siguiente mensaje: “Mil disculpas. No quiero que ningún juez sea atropellado por ningún trailer (discúlpame especialmente, Oriol Junqueras, por haber ayudado al enemigo a desviar el fuego).

Mil disculpes. No vull que cap jutge sigui atropellat per cap trailer. (Disculpa’m especialment @junqueras per haver ajudat l’enemic a desviar el foc).

