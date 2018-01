Cabalgata separatista en Lérida: “Os pido un país en forma de república y que los presos vuelvan a casa”

El intento de ERC, PDeCAT y la CUP de politizar las cabalgatas de Reyes ha resultado especialmente brutal en algunas poblaciones de Cataluña. En el pequeño municipio de Sant Vicenç de Morunys, un pequeño municipio de Lérida de apenas mil habitantes, el encargado de presentar el acto ha pronunciado ante los niños un largo monólogo sobre los golpistas que están en la cárcel y ha acabado pidiendo a los Reyes Magos “un país en forma de república“.

Tras la cabalgata, los Reyes Magos y sus pajes se han colocado en un escenario, ante un decorado cubierto de grandes lazos amarillos. A ambos lados del escenario, dos hileras de voluntarios vestidos también de amarillo, portando antorchas encendidas.

Micrófono en mano, el encargado de presentar la ceremonia se ha dirigido a los Magos con las siguientes palabras: “Tengo cuatro amigos que están en la prisión y no se lo merecen. Todo lo que han hecho es escuchar a la gente y hacer lo que la gente les pedía. Están en prisión por repartir ilusión, como hacéis vosotros“.

“Este año os pido que, tan pronto como podáis, les devolváis a casa. No lo pido por mí, sino por ellos, sus hijos y sus familias”, ha continuado. Aunque en ningún momento ha pronunciado sus nombres, es evidente que se refería a Oriol Junqueras, Joaquim Forn y los Jordis, que no se encuentran en prisión “por repartir ilusiones”, sino porque existen sólidos indicios de que han cometido los delitos de rebelión y sedición.

El portavoz del Ayuntamiento ha continuado: “También os he pedido un país, os ha salido a medias, no sé si es culpa mía porque no me he portado bien, o si es porque queremos hacerlo en forma de república”. En cualquier caso, ha concluido, “Majestades, sabéis que sois bienvenidos en la República de Cataluña“. De este modo, este ayuntamiento de Lérida ha intentado politizar hasta la nausea un acto que estaba dirigido a los niños.