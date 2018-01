El diputado electo de Catalunya En Comú Podem en el Parlament, Xavier Domènech, ha tachado de “injusticia” que el vicepresidente cesado de la Generalitat, Oriol Junqueras, continúe en prisión tras declarar este viernes ante el Tribunal Supremo (TS).

“Una nueva injusticia, una injusticia para todos los que están en prisión, una injusticia para un país que tiene que poder mirar y construir el futuro”, ha lamentado a través de un apunte en Twitter.

También el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, ha criticado la decisión en la misma red social: “Me parece un error que Junqueras siga en prisión preventiva. No comparto su proyecto independentista, y creo en una España unida en su diversidad y con derechos sociales. Pero pienso que los problemas políticos se arreglan con política, no con jueces y policías”, ha escrito.

El TS ha acordado mantener la medida de prisión provisional que pesa sobre Junqueras desde hace 64 días, al considerar que existe aún riesgo de reiteración delictiva, después de que el líder de ERC declarara el jueves en una vista de apelación.