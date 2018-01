El fugitivo Carles Puigdemont, huido a Bruselas para escapar de la Justicia, ha reaccionado a la decisión a la decisión de mantener en la cárcel a Oriol Junqueras acusando al Estado español de utilizar al exvicepresidente catalán y a los otros golpistas encarcelados como “rehenes”.

En su cuenta personal de Twitter, Puigdemont asegura que “hay un conflicto” entre España y Cataluña y que “nosotros hemos apostado siempre por la vía pacífica y el diálogo”, argumento que desmonta con precisión el auto de tribunal que mantiene en prisión a Junqueras. “Ser hombre de paz es cumplir las leyes”, explican los magistrados.

Hi ha un conflicte a resoldre entre Catalunya i Espanya. Nosaltres hem apostat sempre per la via pacífica i el diàleg. Les urnes han parlat 3 vegades inequívocament. Malgrat això @junqueras és retingut a Estremera. I els Jordis. I en Quim. Ja no són #presospolítics, són ostatges pic.twitter.com/zpv3tb73yX

