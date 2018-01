Villegas pide a Junqueras que diga que “va a cumplir las leyes” además de afirmar que es hombre de paz

El vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha asegurado, en una entrevista con Europa Press, que “estaría bien” que el exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, dijera que va a cumplir las leyes además de decir que es un hombre de paz y creyente.

“Además de ser un hombre de paz y creyente estaría bien que dijera que va a cumplir las leyes y la Constitución que es lo que se espera por lo menos de un cargo público, yo no me meto en su situación procesal”, ha precisado el número dos de Ciudadanos al ser preguntado por la declaración que ha realizado Oriol Junqueras ante los magistrados del Tribunal Supremo para respaldar su petición de que le dejen en libertad.

El exvicepresidente catalán ha alegado que es un “hombre de paz”, con convicciones religiosas y que busca el “diálogo bilateral” en el conflicto político que hay en Cataluña.

“Quiero rogarles que me pongan en libertad. Los valores de civismo y paz intentaré que sean predominantes allí donde tenga influencia”, ha dicho el líder de ERC, quien ha añadido que no defiende cauces violentos y que, por tanto, no existen motivos para mantener la medida de prisión provisional que pesa sobre él desde el pasado 2 de noviembre por los delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos.

Ante esta alegación, José Manuel Villegas ha recalcado que “a un cargo público, lo primero que le hay que pedir es que sea ejemplar en el cumplimiento de las leyes y de la Constitución y eso es lo que habría que pedir a todos los políticos, que no se sientan por encima de la Ley o de los tribunales”.

El dirigente de la formación naranja también se ha mostrado de acuerdo con la Fiscalía, cuando ésta ha asegurado que un hipotético nombramiento en un futuro Gobierno no puede afectar a la situación de prisión provisional de Oriol Junqueras porque “la Justicia no es moneda de cambio”.