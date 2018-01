Los electos de Junts per Catalunya encarcelados en los centros penitenciarios de Soto del Real, Jordi Sànchez y y Estremera, Joaquim Forn, ya han recogido este mismo miércoles el acta como nuevos diputados de la XII Legislatura del Parlament de Cataluña. Ha sido personal del grupo parlamentario de Junts per Catalunya quien, al mediodía, se ha personado en el Parlament para presentar las credenciales que consiguieron en las urnas el pasado 21 de diciembre, según ha podido saber OKDIARIO.

El ex presidente de la Asamblea Nacional Catalana y el ex consejero de Interior de la Generalitat, se estrenan así este miércoles, día a partir del cual empezaran a percibir su nómina como diputados, como representantes de la cámara catalana. Sànchez no había sido electo nunca anteriormente mientras que Forn sí, pero como concejal en el Ayuntamiento de Barcelona, no en el Parlament, donde se sentó por primera vez el verano pasado después de ser nombrado consejero, pero sin ser diputado. Desde hoy, los dos pasan a estar aforados ante la Justicia.

Forn, que comparte celda con el ex vicepresidente Oriol Junqueras en Estremera y Sànchez, separado de módulo de Jordi Cuixart, líder de Òmnium Cultural, en el penal de Soto del Real, tienen una nueva vista en el Tribunal Supremo el día 11 de enero, con el fin de eludir la prisión, situación a la que se enfrentará este jueves Junqueras y que difícilmente cambiará su situación procesal.

De no abandonar la prisión, los dos nuevos diputados en el Parlament de Cataluña —que ahora tienen que remitir por vía telemática su declaración de bienes—, pedirán el traslado a un centro penitenciario de Cataluña, como prevé hacer el ex vicepresident, o que se exploren todas las vías para facilitar su participación en la vida parlamentaria, como representantes de los ciudadanos.

Habla la esposa de Forn

La esposa de Joaquim Forn, Laura Masvidal, remitió un mensaje anoche a los suyos recordando que ya hace dos meses que su marido ingresó en el penal de Estremera. En el mensaje, Masvidal asegura que “la indignación crece e intento evitar en qué estado vivimos y cómo se convierten en normales situaciones de vergüenza, porque me da miedo”.

Ese miedo, dice Masvidal, es por “la impunidad con la que se abusa del poder”. La esposa de Forn opina en el mensaje que su marido está preso “por qué no fuera caso que incitara a amigos y familiares a coger la escopeta y hacer blanco”. Finaliza haciendo una llamada a “construir poco a poco la república, poniendo en cuestión el que el opresor dice en el orden establecido”.

Apoyo a Forn en el Ayuntamiento de Barcelona

En uno de los edificios del Ayuntamiento de Barcelona, justo detrás del edificio principal en la Plaza Sant Jaume de Barcelona, luce desde hace unos días un gran cartel donde se puede leer “Llibertat Quim Forn”. Así, en dependencias públicas de todos los barceloneses, se da apoyo de forma abierta a un presunto delincuente.