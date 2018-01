JxCat y ERC no llegan a un acuerdo en Bruselas y se emplazan a negociar en Barcelona sin Puigdemont

Una delegación de Junts per Cataluña, desplazada hasta Bruselas el martes por la tarde, y otra de Esquerra Republicana, que ha viajado hasta la capital belga hoy por la mañana, se han reunido a lo largo de este miércoles con Carles Puigdemont con el fin de negociar la formación de la mesa del Parlament. La reunión, que avanzó ayer OKDIARIO, ha acabado sin llegar a ningún acuerdo.

Por parte de Junts per Cataluña, además de Puigdemont, se han personado en la negociación el diputado electo Eduard Pujol; la jefa de campaña Elsa Artadi; el director de Comunicación Jaume Clotet y los representantes del PDeCAT Damià Calvet, el alcalde de Valls y diputado electo Albert Batet y el ex delegado del Gobierno catalán en Barcelona Miquel Àngel Escobar. Los seis, sin Puigdemont, han aprovechado esta nueva visita a Bruselas, que no ha servido para desbloquear la situación política, para hacer turismo, como se observa en la foto que ilustra la información, a la que ha tenido acceso este periódico.

La delegación de ERC ha viajado hasta Bruselas de forma mucho más discreta. Aunque Puigdemont esperaba que fuera Marta Rovira quien le visitara en la capital belga, finalmente ha sido su jefe de gabinete Jordi Bacardit, acompañado del ex secretario de Economía Pere Aragonès y el diputado Roger Torrent quienes han acudido a negociar con Junts Per Cataluña.

La reunión entre los dos partidos, la primera con Puigdemont tras el 21-D, ha escenificado la división entre los independentistas. Aunque desde Junts per Cataluña aseguran que el encuentro de hoy no tenía que servir para llegar a grandes acuerdos, sí es verdad que los dos partidos pretendían dejar encarrilada la formación de la mesa del Parlament, que se tiene que constituir el próximo 17 de enero. La falta de candidato y de mayorías ha dejado en vía muerta este acuerdo que se tiene que cerrar en los próximos días.

Las dos partes se han emplazado ahora a seguir negociando en Barcelona, al margen de Carles Puigdemont, a quien Esquerra le ha vuelto a insistir que aclare qué va a hacer, en vistas también a su posible investidura y la formación de gobierno.