El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha caído en la trampa de sus propios amigos, los separatistas a los que ampara junto con sus socios de Podemos. El líder comunista ha criticado este jueves las “contradicciones” en las que a su juicio incurre la justicia española al mantener en prisión al ex vicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras sin condena en firme, mientras que el ex duque de Palma Iñaki Urdangarin no ha ingresado en prisión pese a una condena de seis años.

“Contradicciones de una Justicia que no lo es tanto”, ha señalado Garzón en un mensaje publicado en su cuenta personal de Twitter, y recogido por Europa Press.

Seguimos esperando si le conceden o no la prisión provisional a Junqueras, que no está condenado. Pero está aún libre Urdangarín, el cuñado Borbón, que sí está condenado a 6 años de cárcel por corrupción. Contradicciones de una justicia que no lo es tanto. — Alberto Garzón (@agarzon) January 4, 2018

En los últimos días, la red Twitter se ha llenado un mismo mensaje, colgado por cerca de 3.000 usuarios: “Por cierto, esta foto es de ayer. Condenado y esquiando en Suiza. Los nuestros encerrados sin haber sido juzgados # Llibertatpresospolitics“. El tuit original fue publicado originalmente el pasado 10 de noviembre, pero su contenido era falso.

Per cert, aquesta foto és d'ahir.

Condemnat i esquiant a Suïssa. Els nostres tancats sense haver estat jutjats. #Llibertatpresospolitics pic.twitter.com/2h47004hah — l'Escudellat (@escudellat) November 10, 2017

Ni la foto es de ayer, ni está tomada en Suiza, ni Oriol Junqueras y los Jordis son “presos políticos”. La misma foto fue publicada en marzo de 2013 en la sección ‘Vida y Estilo’ del portal de información de Yahoo, en una noticia titulada “Urdangarin podría haber sido infiel a la Infanta… ¡con dos mujeres a la vez!”

Y poco antes, en enero de 2013, el portal Vanitatis había publicado una foto muy similar (el marido de la infanta Cristina aparece en la nieve con el mismo casco y la misma chaqueta deportiva) en un reportaje sobre las vacaciones de “tristes y solitarias” de Urdangarin en Baqueira Beret.

Urdangarín estuvo el pasado 31 de diciembre en Vitoria, donde estuvo departiendo con el ex ministro y líder del PP vasco, Alfonso Alonso, y en los últimos días ha sido visto de turismo en Roma, Italia, con su esposa, Cristina de Borbón, hermana del rey Felipe VI.

“Seguimos esperando si le conceden o no la prisión provisional a Junqueras, que no está condenado. Pero está aún libre Urdangarín, el cuñado Borbón, que sí está condenado a 6 años de cárcel por corrupción”, ha argumentado, explicitando el parentesco de Urdangarín con el monarca.

Garzón arropó a la Mesa del Parlament

Garzón ha expresado esta opinión coincidiendo con la vista en el Tribunal Supremo del líder de ERC, que ha defendido que no existen motivos para mantener la medida de prisión provisional que pesa contra él desde el pasado 2 de noviembre por delitos como el de rebelión.

En aquella jornada, en la que declararon los miembros de la Mesa del Parlament, Garzón acudió a las inmediaciones del Supremo para respaldar a los citados, entre ellos el miembro de EUiA Joan Josep Nuet junto a otros dirigentes de IU y Podemos. Al líder de IU le acompañaron el concejal podemita del Ayuntamiento de Madrid Carlos Sánchez Mato o el ahora diputado electo de Catalunya En Comú, Xavier Domenech.