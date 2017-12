Puigdemont reivindicará la “legitimidad” de su gobierno y apelará al diálogo durante su discurso de Año Nuevo

Ya no es el president de la Generalitat, cesado por la aplicación del artículo 155 de la Constitución, pero a Carles Puigdemont le gusta continuar jugando a ser el ‘president legítim’, como se le llama en el mundo independentista. Una de las tradiciones presidenciales cuando acaba el año, es hacer resumen del mismo, y Puigdemont va a utilizar las redes sociales para emitir el suyo, en un discurso que tradicionalmente emitía Televisión de Cataluña (TV3) y que en esta ocasión, como les avanzó en exclusiva este viernes OKDIARIO, emitirá desde Bruselas, con un vídeo grabado en las últimas horas.

El mensaje, según ha podido saber este periódico, tendrá un alto contenido político, reivindicando el gobierno cesado como el único gobierno “legítimo” y apelará al diálogo en la nueva etapa política que se abre tras las elecciones del pasado jueves, sin olvidar su deseo secesionista. Además, fuentes cercanas apuntan a que Puigdemont podría revelar en su discurso de esta noche sus planes más inmediatos, como la posibilidad de volver a España para ser investido presidente o mantenerse en Bruselas.

Su mensaje, en un formato parecido al que realizaba durante sus intervenciones en los actos de Junts per Catalunya durante la campaña electoral, servirá también como respuesta a la reacción de las instituciones del estado al resultado del 21-D, día desde el cual Puigdemont no se ha vuelto a dirigir a los medios de comunicación. Será la primera ocasión que, pasada la euforia de la noche electoral por los resultados conseguidos por su coalición, valore los datos de las elecciones catalanas con frialdad. Asimismo, Puigdemont deberá responder a los órdagos lanzados por los distintos partidos contra él y sobre lo que va a hacer Junts per Catalunya en las próximas semanas. De reiterar en la posibilidad de ser investido por vía telemática, Puigdemont puede hacer un flaco favor al futuro procesal de Oriol Junqueras, que el 4 de enero tiene una nueva posibilidad de abandonar la prisión.

Con la emisión de este mensaje, y en función del contenido completo y el grafismo que utilice, como la imagen institucional de la Generalitat, Carles Puigdemont podría incurrir en delito de usurpación de funciones.

En instagram: “Espero poder celebrar el cumpleaños pronto en casa”

Desde que huyó de Cataluña, Puigdemont ha venido utilizando las redes sociales para comunicar sus mensajes a la población catalana y el resto de formaciones políticas. Este viernes, a través de la red social instagram, una de las qué más ha usado desde su fuga, colgó la foto de un pastel con cerezas y dos velas rojas encendidas con la cifra de 55 años, agradeciendo las felicitaciones en motivo de su cumpleaños.

Carles Puigdemont acompaña la foto con un texto donde escribe “Ya son 55. Me gustaría haberlos podido celebrar en casa con los amigos, familiares y compañeros de gobierno. Espero poder hacerlo muy pronto. Gracias por tantos mensajes de felicitación”. La publicación cuenta con más de 54.000 likes, entre los cuales los del ex consejero de Presidencia Jordi Turull, que le felicitó con un mensaje encriptado –“felices 55, a pesar de los del 155- o el de la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal.