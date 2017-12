La diputada electa de JuntsxCat en el Parlament, Elsa Artadi, ha rechazado cualquier opción que no sea investir al candidato de su formación, Carles Puigdemont, como presidente de la Generalitat, por lo que no contempla investir al candidato de ERC, Oriol Junqueras.

En una entrevista de ‘Rac1’ este sábado y recogida por Europa Press, ha asegurado que, a su juicio, el presidente de la Generalitat es Puigdemont y que los resultados de las elecciones del 21 de diciembre muestran la voluntad de la población catalana de volver a investirlo. “Presidente de la Generalitat ya tenemos, el resultado de las elecciones es muy claro. Refleja una cosa que vimos durante toda la campaña: que Puigdemont tenía más apoyo del electorado para seguir siendo presidente”, ha destacado.

Ha sostenido que “pensar en otra opción es volver al marco mental de que Rajoy puede cambiar el presidente” y que el Parlament no puede implementar la voluntad de los catalanes en las urnas, lo que ve como una anomalía. Artadi ha defendido que Junqueras sigue siendo el vicepresidente y que no tienen “ninguna voluntad de proponer a nadie que no sea Junqueras” para ser vicepresidente de la Generalitat.

Ha reconocido que en función de lo que pase el jueves 4 de enero, cuando Junqueras tiene que declarar ante el Tribunal Supremo, “se tomarán unas decisiones o otras”, pero ha afirmado que JuntsxCat mantiene su voluntad de investir a Puigdemont como han defendido durante toda la campaña electoral, ya que cree que sería deshonesto cambiar ahora su posición.

Artadi ha señalado que el reglamento del Parlament da margen para hacer la investidura y que la Mesa de la Cámara deberá decidir como se hace, pero que “la forma es lo de menos, no hacerlo tendría unas consecuencias muy graves”.

Preguntada por las palabras del presidente del Gobierno Mariano Rajoy, que el viernes dijo que no se puede presidir Cataluña desde el extranjero, Artadi ha respondido que el objetivo de JuntsxCat es que Puigdemont gobierne desde el Palau de la Generalitat, por lo que ha pedido al Gobierno central que levante la aplicación del 155.