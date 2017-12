La edil de la CUP Mariona Quadrada no acudirá a declarar: “No reconocemos a la Justicia española”

La concejala de la CUP de Reus Mariona Quadrada, denunciada por la Policía Nacional por incitación al odio por firmar un manifiesto contra su presencia en esta localidad, ha anunciado hoy que mañana no se presentará a declarar como hicieron sus compañeros Marta Llorens y Oriol Ciurana.

Quadrada está citada a declarar este viernes ante la titular del Juzgado número 2 de Reus en esta causa, en la que también constan como investigados el alcalde de Reus, Carles Pellicer (PDCAT), seis concejales; cuatro bomberos y dos trabajadores de un gimnasio.

Mariona Quadrada, que la primera vez que fue citada no declaró porque su abogado tenía otra causa a la misma hora, ha indicado que esperaban la detención, ayer, de Ciurana y Llorens porque “es el procedimiento habitual”, y ha añadido que como no se presentará a declarar, espera asimismo ser arrestada.

“El día de la detención no lo puedes saber. Puedes pensar más o menos cuándo se producirá, pero nada más. También podría ser hace un mes y no fue”, ha apuntado Quadrada, para quien “en principio esperamos que los dejen en libertad (a Llorens y Ciurana), y veremos si se impone alguna fianza. No sería nada normal que se los quedaran”.

Al respecto de la causa que les investiga, ha recordado que “durante los días posteriores al 1 de octubre, sobre todo el día 30, en Reus se concentraron cerca de 30.000 personas y hubo varias manifestaciones. Sin pasar nunca por la acera del hotel donde estaban los policías, desde fuera se gritaban consignas invitando a la policía española a marchar como ‘Fuera las fuerzas de ocupación'”. Igualmente, se ha referido a que “ya sabemos que el delito de odio está pensado para aplicar en situaciones de racismo, de homofobia, etcétera”, por lo que creen que aplicarlo en este caso es “desproporcionado”.

En este sentido, ha aclarado Quadrada que “mañana tengo la segunda citación. Evidentemente, tampoco me presentaré y esperaré que procedan como crean que tienen que hacer. Seguramente, la detención está asegurada”.

El motivo es porque “no reconocemos a la justicia española pero en este caso concreto, todavía más. Es una cuestión de coherencia para nosotros”, lo que no quiere decir, en su opinión, que otras personas no puedan hacer otra cosa.