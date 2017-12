El secretario general del grupo parlamentario de Ciudadanos en el Congreso, Miguel Gutiérrez, ha pedido este miércoles que los partidos independentistas de Cataluña se posicionen tras los resultados de las elecciones autonómicas del 21 de diciembre para poder ver después “qué pasa” y buscar “otras soluciones”.

En una entrevista en Onda Cero, Gutiérrez ha argumentado que “nadie” ha votado a su formación para que se siente a dialogar con los líderes independentistas sobre el proyecto de Cataluña: “Con los independentistas no tenemos nada que hablar“, ha recalcado.

En este sentido, ha reivindicado la necesidad de que el presidente cesado de la Generalitat y candidato de Junts per Cat, Carles Puigdemont, y su ex vicepresidente y también candidato de ERC, Oriol Junqueras, “digan qué van a hacer”, porque son los que suman mayoría parlamentaria suficiente de cara a una investidura. Si esto no sucede, ha añadido, “seguramente pueden salir otras soluciones”, sin precisar nada más.

“Con 4 escaños quieren darnos lecciones”

Por otro lado, el dirigente ‘naranja’ ha afeado a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que no se posicione de forma clara y la ha calificado como “la gran maga del no definirse en ningún sitio o en todos al mismo tiempo”. “A la señora Colau y al señor Iglesias les decimos que se definan”, ha reiterado.

“¿Va a apoyar ese Gobierno independentista? ¿Piensa apoyar un Gobierno constitucionalista?”, se ha preguntado Miguel Gutiérrez para después recalcar que son el resto de formaciones, tanto las independentistas como desde Catalunya En Comú-Podem, quienes han de “hablar”.

“Nosotros lo hemos dicho durante la campaña, la legislatura anterior y durante muchísimos años, y los ciudadanos lo han valorado y han votado”, ha destacado. Así, ha reiterado sus reproches al Partido Popular, a cuyos líderes ha criticado por querer “dar lecciones de lo que es sumar o no sumar”. “Han olvidado su calculadora probablemente en casa y no saben lo que es sumar”, ha afeado.

También ha recordado la moción ce censura contra Puigdemont que la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, propuso y que no recabó los apoyos suficientes: “Parece incomprensible que ahora con apenas 4 escaños quieran darnos lecciones”, se ha quejado.