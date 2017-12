Zoido: “Si hay que detener a Rovira y Artadi, se las detendrá”

El ministro del Interior asegura que a la policía “no le temblará el pulso” si hay que detener a más cargos en Cataluña. Juan Ignacio Zoido contesta así en una entrevista a OKDIARIO en la que afirma que “la Justicia y la policía judicial son independientes”. Tras recordarle el caso de Marta Rovira (ERC) -recién imputada- y Elsa Artadi (JxCAT) -a la que la Guardia Civil considera la mano derecha de Puigdemont en el golpe separatista- y preguntar al ministro si le temblará la mano a la Policía en caso de tener que detener a cargos electos en el 21-D, Zoido señaló que “si hay que detener a nuevos cargos se les detendrá”, aunque sean “nuevos cargos electos” tras el 21-D.

El ministro ha respondido así en la primera entrevista concedida tras las votaciones autonómicas de Cataluña. Lo hace consciente de que Marta Rovira (ERC) ya está imputada. Y de que otra de las grandes protagonistas de esa jornada electoral, Elsa Artadi, aparece grabada y retratada por la Guardia Civil en su documentación remitida a la Justicia, como una de las personas clave del golpe separatista: como la personas de confianza máxima del fugado Carles Puigdemont para tener a tiempo todos los preparativos para lograr la ruptura de España.

El ministro asegura que nada de todo ello alterará las decisiones judiciales, porque “los tiempos de la justicia a veces no van acompasados con los tiempos políticos o de la actualidad, pero al final la Justicia siempre acaba llegando”.

Zoido es rotundo: “Esa misma Justicia será la que dé las órdenes a la policía judicial. No me cabe la menor duda de que esa Justicia será independiente Y no me cabe la menor duda de que la actuación policial, sea cual sea el cuerpo, responderá a la orden judicial Como lo han hecho siempre. Si la Justicia da la orden de detener se detendrá y si da la orden de llevar a prisión, se llevará”.

“No sé hasta dónde llegará la madeja de la investigación judicial de lo ocurrido el 1 de octubre. Pero lo que está claro es que la responsabilidad no acaba en los que hacían una declaración puntual. Será la investigación judicial la que determine quiénes han intervenido, pero se llegará hasta el final”, puntualiza el ministro. “No podemos trasladar la responsabilidad a unos y no a todo el resto de los implicados que han tenido la misma participación”, concluye rotundo. Porque “nosotros mantendremos la división de poderes, esa división de poderes que no veía yo muy clara en aquella declaración de independencia que planteaba nombrar miembros del poder judicial por la Generalitat”.

Zoido no oculta que la situación catalana se ha descontrolado por decisiones políticas: “Se ha venido a demostrar que desgraciadamente la gestión política que se ha hecho en los últimos tiempos, en los últimos años, ha llevado a una polarización y a una división de la población catalana que no era la más deseada”, señala el ministro. Pero, aún así, observa motivos de esperanza: “Pasados los resultados del 21-D, valoramos que el voto no independentista es superior al voto independentista. A medida que se han ido celebrando elecciones, ha ido disminuyendo el voto independentista. Es cierto que en menor medida que lo que nosotros hubiésemos deseado, pero es verdad que ha ido disminuyendo. No perdamos de vista que en las anteriores elecciones ellos tenían 72 diputados y ahora tienen 70. Y hay que recordar que previamente habían llegado tener 76 y 74 diputados. Es decir que está disminuyendo. Debemos seguir trabajando en esa Cataluña constitucional en la que entendemos que todo el mundo debe sentirse cómodo”. Por eso “el Gobierno ofrece diálogo constructivo dentro de la ley para garantizar un marco de seguridad y confianza que refuerce el crecimiento y la creación de empleo”.

Pero, pese a sus palabras, lo cierto es que las listas separatistas estaban plagadas de imputados. Es más, Marta Rovira (ERC) fue imputada justo tras el 21-D y otra de las personas señaladas por la Guardia Civil como protagonista de la coordinación golpista es nada menos que Elsa Artadi, en las listas de JxCAT y con aspiraciones a acabar siendo presidenta de la Generalitat. Pese a ello, Zoido considera que eso no rompe la búsqueda por “el Gobierno del retorno a la normalidad democrática”: “Vivimos en un estado de derecho y hay que tener en cuenta que hasta que no haya una sentencia firme que prohíba determinados derechos, ellos pueden presentarse y elegir a las personas que los representan en determinadas listas”. Pero, eso sí: “Sus consecuencias vendrán. Es verdad que los tiempos de la justicia a veces no van acompasados con los tiempos políticos o de la actualidad, pero al final la justicia siempre acaba llegando”, añade el ministro. “Y cada uno acabará siendo responsable de las decisiones y acciones que ha tomado y también de las personas a las que ha puesto al frente de cada lista. Incluso de quienes han formado parte de esas listas”, advierte el ministro.