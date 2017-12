Un grupo de independentistas consideran que la líder de Ciudadanos y ganadora de las elecciones del 21-D, Inés Arrimadas, “no se merece” ser presidenta de la Generalitat “porque no es catalana”, al haber nacido en Jérez de la Frontera (Cádiz).

Esta señora tan maja con su jerseycito amarillo nos explica por qué @InesArrimadas no puede ser presidenta de Cataluña. “Porque ella no se lo merece, no es catalana, ella no es de aquí.” El independentismo integrador, transversal y tal. pic.twitter.com/93FGeyUgFp — Convivencia Cívica (@CCivicaCatalana) 25 de diciembre de 2017

“Aquí queremos a los españoles, los queremos a todos, pero esta señora de presidenta no”, manifestaba una señora independentista después de que Arrimadas acudiera a votar al colegio Àusias March de Barcelona. “Porque no es de aquí, porque no es catalana, no se lo merece. Hay que sentir el catalán“, alegaba este grupo de secesionistas.

Ante las cámaras de Telecinco, uno de los separatistas añadía también que “ya tenemos un presidente”, en alusión al ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que se fugó a Bruselas (Bélgica) para evitar la acción de la justicia española. Los secesionistas aparecen con prendas y lazos amarillos, el símbolo que utilizan para reclamar la puesta en libertad de los golpistas encarcelados.

Un colaborador de TV3 la llamó “mala puta”

Pero estas afirmaciones no fueron los únicos insultos que recibió Arrimadas a la salida del colegio electoral. La líder de la formación naranja tuvo que aguantar otras descalificaciones como “fascista”, “zorra” y “guarra” por parte de los separatistas. Los simpatizantes de Ciudadanos gritaron consignas como “presidenta” para acallar los insultos.

Durante la campaña electoral del 21-D, la líder de Ciudadanos también recibió este tipo de insultos. Toni Albà, colaborador de TV3 y actor estrella del programa ‘Polònia’, utilizó las redes sociales para llamar a Arrimadas “mala puta”.

Su propio cuñado también recurrió a Twitter para calificar a la líder ‘naranja’ de “facha”. Jordi Cima, hermano de su marido, Xavier Cima. Su esposo fue concejal en el Ayuntamiento de Ripoll por el PDeCAT, hasta que en junio de 2o16 decidió abandonar la actividad política.

En la jornada de reflexión, Arrimadas y su marido se encontraban paseando por la calle ante un grupo de periodistas que se encontraban grabando, momento en el que varios separatistas increparon a Arrimadas al grito de “¡No queremos fascistas en este barrio!” y “¡Fuera Ciudadanos, visca Cataluña!”.