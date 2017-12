Dirigentes separatistas publicitan como si fuera serio un artículo cómico sobre Puigdemont en Financial Times

Algunas de las figuras mediáticas del separatismo catalán han vuelto a meter la pata hasta el fondo al dejarse llevar por una equivocada impresión publicitando en las redes un artículo del diario británico Financial Times en el que se compararía a Carles Puigdemont con personalidades como De Gaulle, Gandhi o Mandela sin haber reparado en que se trata de una pieza completamente satírica.

“El mundo tiene un nuevo y heroico luchador por la libertad. De Gaulle, Gandhi, Mandela y ahora Carles Puigdemont”, así comienza la pieza firmada por Robert Shrimsley que llevó a estos separatistas a tomarse las palabras de forma literal.

¿Y quiénes son los que han cometido este error confundiendo la intencionalidad del artículo? Pues sospechosos habituales como Lluís Llach o el eurodiputado del PDeCAT Ramon Tremosa, quien ya tiene un amplio currículum que le define como alguien que se mueve de forma tangencial por la realidad: como cuando ‘asaltó’ al ex primer ministro belga Elio di Rupo para hacerse un selfie que luego publicitó como un apoyo del político centro europeo al separatismo catalán, algo que Di Rupo tuvo que desmentir.

De hecho, el artículo ahora publicitado está fechado el pasado 2 de noviembre.

Tremosa, un especialista en la corte y confección de bulos, no fue capaz de desentrañar el tono humorístico de un artículo en el que se imaginaban conversaciones como esta en la que se trata el posible retorno de Puigdemont a España:

– Ayudante: “Tienes que regresar. Debes volver a salir ante la multitud y desafiar a los españoles para que te arresten”.

– Carles Puigdemont: “Pero, ¿y si lo hacen?”.

– A: “Entonces el mundo sabrá la verdad sobre la democracia española”.

– CP: “Pero estaré en prisión”.

– A: “Pero tu nombre estará en todas partes. Serás nuestro héroe, nuestro líder, nuestro mártir”.

– CP: “Lo de héroe y líder me gusta. Definitivamente estoy preparado para eso. Pero lo de mártir… Están hablando de penas de 30 años. Os dije que pasaría: ‘No presionéis para conseguir la independencia. A Madrid no le va a gustar’. Pero todos vosotros sabíais más. Me llamasteis traidor. Ahora nos encerrarán y arrojarán la llave. Podría haber conseguido más competencias en cuanto a impuestos. ¿Por qué insististeis todos en la declaración de independencia?”.

– A: “Porque somos separatistas, no nacionalistas fiscales. ¿Qué esperabas? Nada que valga la pena es indoloro”.