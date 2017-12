El ex president de la Generalitat fugado Carles Puigdemont ha ensalzado este lunes, en un mensaje que ha leído el ex conseller Jordi Turull, el “coraje de Francesc Macià”, y ha dicho que Cataluña vive “un Estado de persecución a ideas legítimas, democráticas y no violentas”.

En la tradicional ofrenda floral a la tumba del primer presidente de la Generalitat republicana, Francesc Macià, Puigdemont se ha erigido como el “continuador de una larga cadena de esfuerzos y sacrificios”.

▶️ El conseller @jorditurull llegeix una carta del president @KRLS a l’homenatge al president Macià: “Som els continuadors d’una llarga cadena d’esforços i sacrificis per restaurar, mantenir i defensar les nostres institucions” pic.twitter.com/97C0gZKiOJ — Junts per Catalunya 🎗 (@JuntsXCat) 25 de diciembre de 2017

Ha afirmado, en alusión a su actual situación y a la de los ex consellers que se encuentran presos o huidos en Bélgica, que Macià “fue un hombre que también sufrió”.

La carta de Puigdemont la ha leído Turull, acompañado del también ex conseller Josep Rull, frente a la tumba de Macià.

Al finalizar su lectura, han cantado junto a los asistentes a esta ofrenda el himno catalán.