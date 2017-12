Santi Vila quiere ser alcalde de Barcelona y perfila un nuevo partido con el apoyo de ex convergentes

Santi Vila, ex consejero de Empresa y Conocimiento de la Generalitat de Cataluña, hace días que trabaja en la creación de una nueva plataforma política con la que volver a la primera línea política, después de su dimisión como miembro del Ejecutivo de Carles Puigdemont, justo el día antes de la votación en el Parlamento de Cataluña de la declaración unilateral de independencia. Vila, empezó su andadura política de la mano de ERC, aunque pasó luego a CDC y el PDeCAT, partidos con los que fue alcalde de Figueras y responsable de tres consejerías catalanas.

Fuentes cercanas a él aseguran que quiere ser alcalde de Barcelona, motivo por el cual ya ha empezado los contactos para crear el partido que le permita el asalto al Ayuntamiento de la capital catalana, con ex compañeros del PDeCAT, nombres importantes del sector económico y empresarial de Cataluña y otras formaciones políticas ya existentes.

Para llegar a cumplir el objetivo de liderar la segunda ciudad del Estado, Vila necesita una plataforma política, ya que el partido en el que aún milita, el PDeCAT, no parece estar dispuesto a facilitárselo. Su actitud frente la votación de la DUI en el Parlament, fue vista como una deslealtad para muchos de los asociados del partido liderado por Marta Pascal.

Y es que aunque hace un par de semanas, en un encuentro en Figueras donde reunió a unas 200 personas, Vila intentó justificar su actitud y explicarse, en el PDeCAT pocos confían ya en él, empezando por el mismo Carles Puigdemont hasta concejales y militantes de base.

El rechazo de los afiliados a la posibilidad de que él liderara la candidatura del PDeCAT para el 21-D, puesto para el cual se ofreció, hace latente que no pasa por su mejor momento dentro el partido. Anteriormente, la militancia ya le hizo perder la presidencia del Consejo Nacional, ante la presidenta de la Diputación de Barcelona, Mercè Conesa. A pesar de la petición de muchos dentro el partido para quu Marta Pascal le abriera un expediente disciplinario para acabar expulsándolo, Vila continúa hoy militando en el partido.

Según explicó Vila a los asistentes al citado encuentro en la ciudad de la cual fue alcalde, su intención era no perjudicar los intereses de Carles Puigdemont —con quien no ha hablado desde su dimisión, como les avanzó OKDIARIO— y sus ex compañeros de gabinete, motivo por el que sus movimientos hasta pasadas las fechas navideñas son más bien discretos. Pero existen.

Entre otros, Vila se está reuniendo estos días con el ex consejero de CDC y fundador del movimiento Lliures, Antoni Fernández Teixidó. Los encuentros llegan después que esta plataforma —que agrupa a ex convergentes y ex miembros de Unió— decidiera finalmente no presentarse a los comicios del 21-D. Ahora, el ex consejero pretende capitalizar el equipo humano de Lliures y sumar apoyos empresariales para impulsar su nueva formación política, que empezaría a andar a principios del 2018 con la vista puesta en las elecciones municipales del 2019.

Mantiene su equipo de confianza

Aunque Vila dimitió el día antes de la votación de la DUI, y los integrantes de su gabinete fueron cesados días más tarde con la aplicación del artículo 155, el ex consejero continúa manteniendo a parte de su equipo de confianza, ahora pagado de su bolsillo.

Entre otros, al servicio de Vila, continúa quién fue su jefe de prensa y posteriormente director de comunicación, Carles Arbolí, según cuenta él mismo en su cuenta de twitter.