Inda: “Si el gobierno que salga del Parlament respeta la legalidad no pasará absolutamente nada”

El director de OKDIARIO participó en el debate en LaSexta Noche analizando cómo queda el escenario tras las elecciones autonómicas del pasado 21 de diciembre en Cataluña. Analizó Eduardo Inda que “la vida sigue igual, sigue como estaba antes de la aplicación del 155 y como estaba tras las elecciones de septiembre de 2015, por lo tanto, lo que hay que esperar, es que el gobierno que salga elegido en el Parlament respete la legalidad, y si respeta la legalidad, pues no pasará absolutamente nada. Y si no respeta la legalidad habrá que aplicar nuevamente el 155, y quienes no respeten la ley acabarán dando con sus huesos en la cárcel”.